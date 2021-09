Hallitus haluaa vauhdittaa biokaasun käyttöä liikenteessä, mutta onko ratkaisu oikea?

Hallitus ilmoitti keväällä haluavansa vauhdittaa biokaasun käyttöä liikenteessä. Kaasuautot ovat kuitenkin polttomoottoriautoja, ja moni henkilöautojen valmistaja aikoo luopua polttomoottoreista kokonaan 2030-luvulla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Suomi on automarkkinana sen armoilla, mitä päätöksiä EU tekee esimerkiksi henkilöautojen päästörajoista. Muutos on menossa vahvasti sähköistyksen suuntaan, sanoo uudistuvan liikenteen professori Heikki Liimatainen.

Hän työskentelee Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä.

Sähköistystä kohti pakottavat Liimataisen mukaan uusien autojen päästönormit.

– Jos päästöt eivät vähene kuten edellytetään, autonvalmistajat joutuvat maksamaan sakkoa. Kannustimet polttomoottoreista luopumiseen ovat melko kovat, hän lisää.

Auton hiilidioksidipäästöt mitataan nyt EU:ssa pakoputken päästä. Mittaustapa ei huomioi elinkaarisia päästöjä.

– Henkilöautojen energiavalinta on pelkkää politiikkaa. On vähän harmi, että on tehty hätiköityjä päätöksiä ennen kuin yhteiskunta on muutoksiin valmis, arvostelee tutkimuspäällikkö Erika Winquist Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Sähkö vastaan kaasu

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi viime viikolla, että viimeisestäkin päästövähennyskeinosta on löydetty yksimielisyys ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän kesken. Kyse on Harakan mukaan biokaasun tuotannon ja käytön moninkertaistamisesta.

– Biokaasu on hyvä asia, kunhan se kohdistetaan sinne missä sähköistyminen ei ole se voittava teknologia. Esimerkiksi henkilöautojen kehityssuunta on niin selvä sähköiseksi, että biokaasua ei kannata sinne ohjata ainakaan yli viiden vuoden tähtäimellä, kommentoi asiaa tviitillä Fortumin biopohjaisista ratkaisuista vastaava johtaja Heli Antila.

Liimatainen on Antilan kanssa samaa mieltä siitä, että henkilöautoista ei ole biokaasun käytön edistäjäksi.

Winquist arvioi toisin.

– Kelkka saattaa vielä kääntyä. Saksassa sähköntuotantoon käytetään niin paljon ruskohiiltä, että siellä biokaasuauto on selvästi puhtaampi vaihtoehto kuin sähköauto. Puolan kaltaisissa maissa dieselautokin on puhtaampi kuin sähköauto, hän sanoo.

Winquist antaisi polttomoottoreille aikalisän.

– Sitten kun sähköntuotanto perustuu riittävästi uusiutuvalle energialle, siirryttäisiin sähköautoihin. Varsinkin raskaassa liikenteessä tuohon menee vielä aikaa.

Biokaasu jakeluvelvoitteeseen

Biokaasu tulee Suomessa jakeluvelvoitteen piiriin vuodenvaihteessa. Nyt bensiinin ja dieselin myyjät on lailla velvoitettu siihen, että myydyn polttoaineen energiasta vähintään 20 prosenttia on biomassasta tuotettua biopolttoainetta.

Parantaako muutos biokaasun asemaa?

– Tänä vuonna on Suomessa rekisteröity vain joitakin satoja kaasuautoja. Ei jakeluvelvoitteen muutos näytä paljon henkilöautopuolella auttavan, Liimatainen sanoo.

Isot etäisyydet syövät hybridin hyödyt

Winquist huomauttaa, että polttomoottorilla on etunsa juuri Suomen kaltaisissa maissa.

– Meillä on isot etäisyydet ja ainakin vielä rajalliset mahdollisuudet ladata sähköautoja. Sähköauton käyttösäde on sekin rajallinen.

Hybridiauto on Suomessa hyvä, jos sen käyttäjällä on lyhyt päivittäinen työmatka.

– Mutta jos ajat pitempää mökkimatkaa, hybridiautolla on isommat päästöt kuin polttomoottoriautolla, koska hybridissä on raskaat akut.

Winquist myös muistuttaa, että huomattavasti useammilla on nyt varaa ostaa biokaasuauto kuin täyssähköauto.

Pertti Mattila – STT