”Hallitus hyökkää nyt ennennäkemättömän rajulla tavalla” – SEL valmis työtaistelutoimiin

Suomen elintarviketyöläisten liitto SEL ei hyväksy Petteri Orpon (kok.) hallituksen suunnitelmia heikentää merkittävästi työntekijöiden oikeuksia ja työttömyysturvaa.

Liitto on valmis työtaistelutoimiin elintarvikealan työpaikoilla hallituksen heikennysesitysten torjumiseksi yhdessä muiden SAK:laisten ammattiliittojen kanssa.

– Orpon ja Purran hallitus hyökkää nyt ennennäkemättömän rajulla tavalla työntekijöiden työehtoja ja asemaa vastaan. Me olemme valmiita toimiin työntekijöiden puolustamiseksi, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa tiedotteessa.

Hallituksen ohjelmassa on sovittu pitkä lista lakimuutoksia, jotka SEL:n mukaan heikentävät työntekijöiden asemaa ja oikeuksia. Hallitus muun muassa valmistelee parhaillaan nopealla aikataululla lakiesityksiä, joilla on tarkoitus ensin rajoittaa työntekijöiden lakko-oikeutta ja sen jälkeen viedä läpi työehtojen ja sosiaaliturvan heikennysesitykset.

– Jos esitykset menevät läpi, suomalaisesta työelämästä tulee kiistatta kovempaa ja työntekijälle epävarmempaa. Määräaikaisia työsuhteita lisätään ja työntekijän irtisanomista helpotetaan. Palkkojen ja muiden työehtojen heikentämiseen annetaan mahdollisuus luottamusmiehen ohittavalla paikallisella sopimisella. Työntekijöiden ja työnantajien vuoropuhelua vähennetään siirtämällä iso osa yrityksistä yhteistoimintalain ulkopuolelle, Kuntonen listaa.

Orpon hallituksen ohjelmassa on sovittu myös leipomotyölain kumoamisesta 1. maaliskuuta 2025 alkaen.

SEL vastustaa aietta, ja korosti jo hallitusneuvotteluiden aikana neuvottelijoille antamassaan lausunnossa, että laki on tarpeellinen alan työntekijöiden ansiotason turvaamiseksi ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Liiton tavoitteena on, että leipomoalan työntekijöillä on jatkossakin tolkulliset työehdot.

SEL arvioi, että hallitusohjelman toimenpiteet tulevat paitsi heikentämään suomalaista työelämää, myös pahentamaan työvoimapulaa.