Hallitus hyväksyi STT:n 1,5 miljoonan tuen

Hallitus on hyväksynyt Suomen Tietotoimistolle kaavaillun 1,5 miljoonan euron kertaluontoisen tuen.

Uutistoimistotuen avulla on tarkoitus varmistaa, että kansallinen ympärivuorokautinen uutispalvelu on saatavilla myös jatkossa. Sen tarkoituksen on myös auttaa uutistoimistotoimintaa uudistumaan ja saattamaan toimintansa taloudellisesti kestävämmälle pohjalle.

Tuella pyritään myös tukemaan suomalaista mediakenttää yleisesti.