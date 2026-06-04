Hallitus: Itäraja pysyy kiinni

Petteri Orpon (kok.) hallitus on uusinut päätöksensä itärajan rajanylityspaikkojen kiinni pitämisestä. Demokraatti Demokraatti

Valtioneuvosto päätti rajanylityspaikkojen kiinni pitämisen jatkamisesta sekä kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämistä istunnossaan torstaina. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuja joulukuussa 2023 alkaen. Valtioneuvosto arvioi säännöllisesti päätöksen sisältöä ja sen edellytyksiä yhteistyössä Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Suomen ulkorajoilla avoinna oleville lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

PÄÄTÖKSILLÄ on valtioneuvoston tiedotteen mukaan saavutettu tavoiteltu vaikutus eli välineellistetty maahantulo Suomen itärajalla on toistaiseksi keskeytynyt.

Välineellistetty maahantulo on yksi Venäjän keinoista painostaa ja vaikuttaa Suomen ja EU:n turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vakauteen.

Viranomaisten mukaan uhka ilmiön uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on edelleen todennäköinen, jos rajanylityspaikkoja avattaisiin. Ilmiön jatkuessa sen katsotaan uhkaavan vakavasti Suomen kansallista turvallisuutta sekä yleistä järjestystä Suomessa.