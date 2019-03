Sote-valiokunta julkisti hallituksen täydentävän vastineen – välittää nyt komissiosta saamansa notifikaatio-viestin valiokunnan nähtäväksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä täydentämään 26.2.2019 ja 27.2.2019 antamiaan ratkaisuehdotuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää nyt muutoksia järjestämislain ja valinnanvapauslain säännöksiin. Nyt ehdotettavat muutokset säännöksiin korvaavat näiltä osin 26.2. ja 27.2.2019 päivätyissä ratkaisuehdotuksissa ehdotetut muutokset.

Valinnanvapausjärjestelmä on hallituksen arvion mukaan olennaisilta osiltaan ensisijaisesti luonteeltaan ei-taloudellinen, eivätkä EU:n valtiontukisäännöt siten lähtökohtaisesti sovellu järjestelmään. Hallitus arvioi, että tälle näkemykselle on kaikkiaan vahvat perusteet ja aivan erityisesti näin on maakunnan suoran valinnan palvelutuotannon osalta.

”Vaikka toiminnan katsottaisiin olevan joltain osin luonteeltaan taloudellista, ei järjestelmään tässäkään tapauksessa näyttäisi liittyvän valtiontukiongelmaa. Koska asian eduskuntakäsittelyn aikana esillä ollut epävarmuus järjestelmän valtiontukiluonteesta ei ole hälvennyt, on päädytty siihen, että järjestelmän olennaiset osat ilmoitetaan komissiolle oikeusvarmuussyistä tehtävällä valtiotuki-ilmoituksella (notifikaatio).”

Notifikaatiosta ja esityksen EU-oikeudellisesta arviosta kirjoitetaan, että asiakirjan liitteenä on sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 1.3.2019 toimitettu notifioinnin merkitystä täsmentävä lausunto liitteineen.

Kyseisen lausunnon liitteenä 1 on komissiosta saatu viesti koskien SEUT 108(3) artiklan tulkintaa. Liitteenä 2 on ministeriössä laadittu taustamuistio, jossa on käyty läpi potentiaalisten valtiontukielementtien merkitys sekä muun muassa esitetty alustavat laskelmat konkurssisuojan taloudellisesta arvosta.

Yksityisen palveluntuottajan palvelutuotannon päättymisestä todetaan, että yksityisen suoran valinnan palveluntuottajan palvelutuotannon päättyessä palveluntuottajan konkurssin tai muun vastaavan syyn johdosta kyseisen palveluntuottajan asiakas saa suoran valinnan palvelut asuinmaakuntansa liikelaitokseen kuuluvasta suoran valinnan palveluyksiköstä, joka on maakunnan alueella parhaiten hänen saavutettavissaan.

”Asiakkaalla, jolle on 1 momentin mukaisesti osoitettu liikelaitoksen suoran valinnan palveluyksikkö, on oikeus vaihtaa palveluyksikkö 20 §:n 4 momentissa säädetystä määräajasta riippumatta. Asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin perusteella palveluja tuottavan yksityisen palveluntuottajan palvelutuotannon päättyessä palveluntuottajan konkurssin tai muun vastaavan syyn vuoksi kyseisen palveluntuottajan asiakas saa mainitut palvelut asuinmaakuntansa liikelaitoksesta tai liikelaitoksen muulla tavoin tuottamana.”

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valita asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin perusteella myös muu tuottaja 26 §:n 1 momentissa ja 30 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla. Maakunnan liikelaitoksen omasta palvelutuotannosta säädetään järjestämislain 22 §:ssä ja varautumisvelvollisuudesta mainitun lain 16 ja 52 §:ssä.

Maakunnan liikelaitoksen palvelutuotannon tason ja valmiuden on oltava puolestaan sellainen, että palvelutuotannolla varmistetaan riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut valinnanvapauslain 85 §:ssä säädetyn mukaisesti sekä muissa kuin valinnanvapauslain 85 §:ssä säädetyissä tilanteissa siten kuin varautumisesta säädetään 52 §:ssä ja yhteistyöalueen kesken sovittavista asioista säädetään 16 §:ssä.