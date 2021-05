Hallitus koolla Säätytalolla – ”Siihenhän me pyrimme, että pääsisimme näistä rajoituksista kokonaan eroon”

Hallitus käsittelee tänään Säätytalolla neuvotteluissaan koronaepidemiatilannetta. Varsinaisia uusia linjauksia ei ole tänään luvassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitus keskustelee myös siitä, millaista lainsäädäntöä ja työtä tarvitaan Suomessa, jotta tuleviin pandemioihin tai kriiseihin oltaisiin paremmin varautuneita.

Ravintoloiden rajoitukset höllentyvät huomisesta helatorstaista lähtien. Tiukimmat rajoitukset jäävät voimaan Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Alkoholijuomien anniskelu päättyy ruokaravintoloissa viimeistään kello 19. Sallittu aukioloaika olisi 5–20. Pubeissa ja baareissa anniskelu loppuu kello 18. Sallittu aukioloaika olisi 5–19.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on ilmaissut pettymystään ja pitää rajoituksia liian tiukkoina.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi tänään Säätytalon portailla, että hallitus pyrkii siihen, että tautitilanne edelleen paranisi. Sen vuoksi rajoitusten purkamisessa noudatetaan varovaisuutta.

Nyt näyttäisi Marinin mukaan kohtuullisen hyvältä.

– Uusia päivittäisiä tapauksia on vähän ja rokotukset edistyvät erittäin hyvin.

Marinin mukaan tämä kaikki mahdollistaa sen, että kesäkuuta kohden kuljettaessa voidaan entistä enemmän höllentää rajoituksia.

– Siihenhän me pyrimme, että pääsisimme näistä rajoituksista kokonaan eroon, Marin sanoi.

Hänen kanssaan kommentoimassa oli myös tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Koko ajan, kun hallitus on käynyt keskustelua, olemme pitäneet omissa ajatuksissamme ja keskusteluissa työlukuna nimenomaan kesäkuun alkua. Kaikki se hyvä, mitä on ehtinyt tapahtua jo ennen tässä huhti–toukokuun kuluessa on tietenkin vain plussaa sille olettamalle, mikä tautitilanteesta, kausivaihtelusta ja rokottamisesta meillä on ollut pitkin talvea käytössä, Saarikko sanoi.

Saarikon mukaan pyrkimys exit- tai avautumissuunnitelmassa on ollut se, että eri toimialoja kohdeltaisiin mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

– Ymmärrän hirveän hyvin sen epäreiluuskokemuksen, mikä liittyy tapahtuma-, kulttuuri- ja urheilutilaisuuksiin. Päätökset ovat paikallisten viranomaisten käsissä. Se on hyvä muistaa, että Suomessa onneksi on jo monia alueita perustasolla eli koronan suhteen tilanne on hyvä. Niillä alueilla on jo nyt mahdollista toimia vapaimmin rajoituksin, totta kai terveysturvallisuudesta huolehtien. Eli tilanne ei ole enää se, että kaikki on kielletty ja suljettua, vaan Suomessa on paljon alueita, joissa on jo päästy tapahtumien järjestämiseen, Saarikko sanoi.

Media kysyi Marinilta ja Saarikolta Säätytalon portailla myös eduskunnassa yhä jatkuvasta elpymispakettikeskustelusta.

Marin painotti voimakkaasti, että elpymisrahasto on eduskunnan käsissä oleva asia.

Samalla hän sanoi myös, että tärkeää on, että eduskunta pääsee ottamaan kannan ja äänestämään asiasta.

Myös Saarikko sanoi, että parlamentarismiin kuuluu kansanedustajien puheoikeus.

– Siitä en ole varma, muuttuuko kenenkään mielipiteet enää kovinkaan voimakkaasti niiden puheenvuorojen myötä, mutta tämä on osa demokratiaa ja parlamentarismia, Saarikko totesi.

Saarikon mukaan oleellisinta on äänestyksen lopputulos.

– Se ottaa aikansa, niin pitkään kuin eduskunta parhaaksi katsoo, Saarikko sanoi asian etenemisestä eduskunnassa.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi, että elpymisrahastokeskustelu tänään oli asiallista ja oppositiosta esitettiin hyviä kysymyksiä.

Eilen eduskunnassa keskustelu venyi myöhään yöhön saakka.

– Kaikilla edustajilla on perustuslain mukainen oikeus käyttää puheenvuoroja rajattomasti eduskunnassa. Niin kauan kuin perussuomalaisilla, erityisesti heillä, liittyy tähän asiaa sanottavaa, heille sitä aikaa täytyy suoda. Mielestäni se on osa meidän kansanvaltaisen järjestelmän kunnioittamista, että sitä ei lähdetä myöskään sitten rajaamaan. Mutta on kuitenkin myös se näkökulma, että Suomeltakin pitää odottaa päätöksentekokykyä tässä asemassa, Tuppurainen pohti.

– Varmaan tämän kevään aikana olisi kyllä suotavaa, että myös Suomessa tämä keskustelu kyettäisiin päättämään ja asiassa päätökset tekemään, hän lisäsi.