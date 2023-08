”Hallitus on tarkoituksella jättänyt tärkeän prosessin levälleen” – kansanedustajalta kysymys kuurojen sovintoprosessin edistämisestä

Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) pitää vakavana, että Petteri Orpon (kok.) hallitus on ohjelmassaan sivuttaanut Marinin hallituksen alulle paneman valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista. Harakka on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Harakka taustoittaa kirjallisessa kysymyksessään, että totuus- ja sovintoprosessi käynnistyi selvittämällä kuurojen ja viittomakielisen yhteisön kokemia vääryyksiä ja yhteisön kokemuksia Suomessa 1900-luvun alusta nykypäivään. Selvitys valmistui vuonna 2021.

– Selvitys vahvisti tiedot, että viittomakielistä yhteisöä on syrjitty yli sadan vuoden ajan. Syrjinnän takia monet yhteisön jäsenet ovat sisäistäneet kielteisen kuvan itsestään ja yhteisöstään, kokeneet häpeää ja vaienneet. On välttämätöntä, että yhteisön kohtaamien vääryyksien käsittelyä on jatkettava yhteiskunnallisella tasolla.

Edellinen hallitus asetti viime marraskuussa työryhmän totuus- ja sovintoprosessin käynnistämiseksi, mutta nyt prosessi on Harakan mukaan pysähdyksissä. Harakka toteaa, että Orpon hallitusohjelma on aiheuttanut suuren pettymyksen kaikille, jotka ovat sitoneet voimavarojaan totuus- ja sovintoprosessiin.

– Ei voida puhua aidosta osallistamisesta ja vilpittömästä yhteistyöstä valtiovallan ja vääryyttä kokeneiden yhteisöjen välillä, kun uusi hallitusohjelma sivuuttaa työn kokonaan. Kuurojen liitto on joutunut julkisesti toteamaan, että tilanne on ”herättänyt yhteisössä valtavaa huolta” ja vaatimaan yhdessä muiden järjestöjen kanssa, että prosessi jatkuu työryhmän ehdotusten mukaisesti, Harakka huomauttaa kysymyksessään.

– Orpon hallitus on tarkoituksella jättänyt tärkeän prosessin levälleen, Harakka moittii.

Harakan mukaan hallitus on näin loukannut yhteisöjä, joiden kanssa valtiovallan olisi pyrittävä vilpittömästi totuuden ja sovinnon aikaansaamiseen avoimessa, osallistavassa ja julkisessa prosessissa.

Harakka vaatii hallitusta korjaamaan muutkin vähemmistöjä koskevat hallitusohjelman laiminlyönnit eduskunnalle annettavan yhdenvertaisuusselonteon yhteydessä.

– Orpon hallituksen ohjelmassa ei sitouduta jatkamaan Rinteen-Marinin hallituksen rasisminvastaista ohjelmaa, ei kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessia, eikä panemaan toimeen eduskunnan yksimielisesti hyväksymää vammaispalvelulakia sovitussa aikataulussa. Kansainvälisen paineen pakottamana Orpon hallitus on kuitenkin joutunut valmistelemaan eduskunnalle yhdenvertaisuusselonteon, jonka yhteydessä hallitusohjelman laiminlyönnit on mahdollista – ja välttämätöntä – korjata, Harakka sanoo kirjallisessa kysymyksessään.

Lisätietoja ja taustaa sovintoprosessista löytyy muun muassa Kuurojen liiton ja Valtioneuvoston kanslian sivuilta.