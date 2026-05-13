Politiikka
13.5.2026 11:12 ・ Päivitetty: 13.5.2026 11:12
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen välikysymysäänestyksessä
Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86.
Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu.
Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät. Ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut.
