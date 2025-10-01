Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.10.2025 11:22 ・ Päivitetty: 1.10.2025 11:22

Hallitus selvisi kuiville välikysymysäänestyksessä

Hallitus sai eduskunnan luottamuksen välikysymysäänestyksessä äänin 94-80.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton tekemä välikysymys koski hallituksen toimintakykyä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Poissa äänestyksestä oli 25 kansanedustajaa.

Välikysymyksessä kysyttiin, tuleeko hallitus esittämään Palestiinan valtion tunnustamista presidentti Alexander Stubbin toivomalla tavalla tämän syksyn aikana ja tuomitseeko koko hallitus yksimielisesti Israelin siviiliväestöön kohdistamat toimet Gazassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi välikysymykseen tiistaina kertomalla, että Suomen hallitus jakaa Tanskan näkemyksen Palestiinan tunnustamisesta.

Tanska on ilmoittanut olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan, kun tietyt panttivankien vapauttamiseen sekä äärijärjestö Hamasiin ja palestiinalaishallintoon liittyvät ehdot täyttyvät.

Orpon mukaan hallitukselle on selvää, että kahden valtion malliin kuuluu Palestiinan tunnustaminen, kun sen edellytykset täyttyvät.

