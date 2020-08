Hallitus suosittelee kasvomaskeja, kuntien huolehdittava niitä ilmaiseksi vähävaraisille – etätyöstä suositus neljälle alueelle

Hallitus puoltaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusta kasvomaskien käyttämisestä joukkoliikenteessä ja muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Marja Luumi Demokraatti

– Ihmiset hankkisivat maskinsa lähtökohtaisesti itse, mutta kunnat huolehtisivat siitä, että maskeja on saatavilla vähävaraisille ilmaiseksi. Valtio korvaa kustannukset kunnille täysimääräisesti, pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi hallituksen 2-päiväisten neuvottelujen päätteeksi.

Hallitus myös suosittelee etätyön käyttöönottoa – jos se vain on työn kannalta mahdollista – alueilla, joissa koronaepidemia on kasvussa. Suositus on Marinin mukaan perusteltua Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueilla.

– Etätyön käytöllä on ollut merkittävä vaikutus koronaviruksen leviämisen estämisessä, hän korosti.

Hallitus keskusteli Marinin mukaan myös koronavirustestauksista rajanylityspisteissä. Testit ovat ensisijaisesti vapaaehtoisia, mutta pakolliset testaukset ovat mahdollisia viranomaispäätöksellä. Lisäksi on mahdollista asettaa pakollinen karanteeni.

– Kyseessä ei ole poliittinen päätös, Marin painotti.

Hallitus on pyytänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta valmistelemaan selkeän ja yksinkertaisen ohjeistuksen, liikennevalomallin, minkä perusteella eri riskitason maista tuleville testejä tehdään todennäköisimmin.

Maat on jaettu punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin.

– Punaisista maista saapuvat henkilöt testataan todennäköisesti laajasti ja heidät voidaan asettaa viranomaispäätöksellä karanteeniin. Myös pakollinenkin testaus voi tulla kyseeseen punaisista maista saapuville, Marin kertoi.

Keltaisista maista tuleville omaehtoinen karanteeni riittää, vihreistä maista tuleville ei ole Marinin mukaan tarvetta omaehtoiselle karanteenille. Vihreitä maita ovat maat joissa on alle 8 tartuntaa 100000 ihmistä kohti.

Hallitus pyysi THL:ää valmistelemaan vaihtoehtoisia malleja karanteenille. Marin otti esille esimerkiksi kaksivaiheisen testauksen, jonka avulla terveysturvallisuus on mahdollista varmistaa.

Uutista on päivitetty klo 14.40.