Hallitus tarjoaa käärmekeittoa – palkansaajaliikkeellä on vielä ässiä hihassa

– Vaikka jännite on kasvanut hallituksen ja palkansaajaliikkeen välillä, niin vielä ei heitetä lusikkaa nurkkaan. Tämä juna ei ole vielä mennyt ohi, Akavan työmarkkinajohtajana Ville Kopra sanoo.

Työrauhaesitys, paikallinen sopiminen, viimeistelyssä oleva työttömyysturvan porrasmalli, vientimallineuvottelut, Kopra listaa vaikuttamisen paikkoja.

MENETETTY mahdollisuus on jo hyväksytty työttömyysturvan ykköspaketti, johon ammattiliitot yrittivät saada – turhaan – muun muassa työssäoloehdon kohtuullistamista.

Mutta hallitus tekee vaikuttamisesta vaikeaa. Kiire on kova. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti juuri ennen joulua, että se pyytää lausuntoja työttömyysturvalain muutosten toisesta vaiheesta. Aikaa on vain tammikuun 23. päivään asti. Kyse on merkittävistä muutoksista, muun muassa ansiopäivärahan määrä eli porrastus, palkansaajan työssäoloehdon kertyminen sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus työttömille työnhakijoille.

Muun muassa Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta on kritisoinut lyhyttä lausuntoaikaa. Hän totesi Demokraatin haastattelussa, ettei lyhyelle lausuntoajalle ole mitään perustetta ja ihmetteli miksi esitykset annetaan pyhien ympärillä, kun ihmiset ovat jouluvapailla.

Varmaa on epävarmuuden lisääntyminen työelämässä.

– Tässä tulee sellainen kuva, että ihan kuin hallitus ei haluaisi, että sen esityksiä arvioitaisiin millään lailla, Nevaranta pohti.

KOPRA kaikesta huolimatta edelleen toivoo, että hallituksen kanssa päästäisiin yhteiseen neuvottelupöytää.

– Vaikeita asioita on niin paljon, että niistä olisi hyvä neuvotella keskitetysti. Valitettavasti hallitukselle tuntuu olevan tärkeää, että asiat käsitellään yksi kerrallaan, Kopra sanoo.

Akavalle isoja ja vaikeita asioita ovat muun muassa vientivetoinen palkkamalli, määräaikaisten työsopimusten käytön vapauttaminen ilman perusteita ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaus ensimmäisen kahden kuukauden jälkeen.

Kopra suhtautuu kuitenkin epäillen hallituksen haluun tehdä kompromisseja. Hän näkee, että niin Orpo, Satonen kuin Purrakin haluavat pitää kiinni hallitusohjelmassa sovituista tavoitteista.

– Varmasti hallitus tarjoaa meille käärmekeittoa, mutta esimerkiksi työttömyysturvan leikkauksen porrastuksen nostaminen kahdesta kuukaudesta neljään olisi jo iso helpotus. Porrastuksesta aiheutuu työttömille iso tappio heti työttömyysjakson alussa.

KOPRA on työskennellyt palkansaajaliikkeessä myös tutkijana ja ekonomistina sekä ajatuspajan toiminnanjohtajana. Minkälaisena hän näkee työntekijän ja ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuuden, jos hallitus saa läpi kaikki tavoitteensa?

– Tämä merkitsisi merkittävää valtatasapainon heilahtamista työnantajien suuntaan. He saavat käyttöönsä uudenlaisia joustoja muun muassa työsuhteen solmimiseen ja sen päättämiseen. Työntekijät ajetaan pakolla aikaisempaa nopeammin töihin kun työttömyysturvaa heikennetään, Kopra listaa.

Hän epäilee, että vaikka työttömyysturvan heikentäminen voi nopeuttaa työllistymistä, se voi myös johtaa ihmisten siirtymiseen pakon edessä heille sopimattomiin työpaikkoihin. Tämä voi vaikuttaa tuottavuuteen.

– Hallituksen toimet saattavat jonkin verran parantaa yritysten tulosta eli tuottoa pääomalle. Haittapuolena näen Suomen houkuttelevuuden heikkenemisen avainosaajien silmissä.

– Varmaa on epävarmuuden lisääntyminen työelämässä. Tällä on haitallinen vaikutus etenkin nuoriin, jotka jo nyt kokevat työelämäpelkoa valmistumisvaiheessa.

Kopra uskoo palkansaajaliikkeen vähitellen sopeutuvan mahdollisiin muutoksiin.

– Tästä tulee pitkä taistelu, ei tämä tähän lopu vaikka hallitus onnistuisi tavoitteissaan. Palkansaajaliikkeellä on vielä omia ässiä hihassa. Meidän pitää miettiä miltä maailma näyttää vuoden kahden päästä. Silloin on hallituksen puoliväliriihi ja sopimuskierros menossa.