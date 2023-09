”Hallitus tuntuu sahaavan omaa oksaansa” – Nasima Razmyarin mukaan hallitusohjelman linjaukset heikentävät kuvaa Suomesta

SDP:n 1. varapuheenjohtaja Nasima Razmyar pitää hallituksen kaavailemaan kolmen kuukauden työllistymissääntöä epärealistisena esityksenä, joka pahimmillaan vähentää huippuosaajien määrää Suomessa. Muun muassa yliopistot ja elinkeinoelämä ovat kritisoineet hallituksen esitystä kiristää työperustaisen oleskeluluvan kriteerejä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti työperustainen oleskelulupa raukeaa jatkossa, mikäli uutta työtä ei löydy kolmessa kuukaudessa. Lisäksi pysyvän oleskeluluvan saaminen edellyttää jatkossa kuuden vuoden asumista maassa, kielitasotestin läpäisyn, kahden vuoden työhistorian ilman pitkäaikaista työttömyyttä tai toimeentulotukea sekä nuhteettomuusvaatimuksen.

– Kyse ei ole saamattomuudesta tai laiskuudesta, vaan käytännön realiteeteista. Erityisesti huippuosaajien ja asiantuntijoiden kohdalla rekrytointiprosessit saattavat olla pitkiä. Pahimmillaan hallitusohjelman linjaukset antavat aivan väärän kuvan Suomesta ja karkottavat huippuosaajat pois maasta, Razmyar sanoo tiedotteessaan.

Hallituspuolueet eivät hänen mukaansa tunnu kuulevan viestiä, jonka muun muassa yliopistot, elinkeinoelämä sekä ohjelmistoala ovat perustellusti esittäneet.

– Kyse ei ole pelkästään lainsäädännöstä, vaan myös siitä, millaisena maana Suomi haluaa näyttäytyä. Yleisesti ottaen riippumatta siitä oletko erityisalan huippuosaaja vai matalapalkkainen työntekijä, valitset sen maan missä on turvallista, ja jonne voit kuvitella rakentavasi elämää. Suomen kasvu tulee inhimillisestä pääomasta, osaamisesta, innovaatioista ja teknologisesta kehityksestä – siksi hallitus tuntuu sahaavan omaa oksaansa.

HALLITUKSEN epäselvä linja aiheuttaa hämmennystä. Työministeri Arto Satonen (kok.) ilmoitti kesällä, että erityisasiantuntijoita voisi mahdollisesti koskea erilainen menettely, jonka jälkeen perussuomalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kertoi vastustavansa asiaa. Sen jälkeen talousvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Sakari Puisto sanoi suhtautuvansa erityisosaajien poikkeusmenettelyyn myönteisemmin.

Razmyar perää hallitukselta linjanvetoa.

– Hallituksen kannattaisi selvittää oma linjansa pikimmiten. Tilannetta ei voi pitää tällä tavalla auki. Tilanne näkyy kasvuyritysten keskuudessa jo nyt negatiivisesti, sillä hallitus sanoo ohjelmassaan yhtä ja ministerin suulla toista. Lisäksi yliopistojen ja yritysten on vaikea antaa neuvoja potentiaalisille opiskelijoille tai työntekijöille, koska hekään eivät tiedä, mitä hallitus tulee päättämään. Todellisuudessa huippuosaajat voivat valita minkä maan tahansa, eivätkä he jaksa kauaa odotella, että hallitus saa rivinsä suoriksi.

– Jos hallitus ajattelee, että tällainen nuiva politiikka ei vaikuta kuvaan Suomesta, ovat he väärässä. Ehkä tällä esityksellä on onnistuttu houkuttelemaan perussuomalaiset hallitukseen, mutta vastapainona he karkottavat huippuosaajat.