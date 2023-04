Hallitusneuvotteluihin valmistautuva Lulu Ranne avautui ilmastotoimista: ”Numerot kertovat, että 2035 meni jo”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne ennakoi edessä olevista hallitusneuvotteluista pitkiä ja vaikeita. Ranteen mukaan Säätytalolle kokoomuksen hallituksen muodostajan Petteri Orpon johdolla astelevat puolueet, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit ovat löytäneet yhteisen sävelen ylätasolla, mutta mistään ei ole vielä sovittu. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

– Tulee pitkät neuvottelut ihan varmasti. Me emme ole sitoutuneet muuhun kuin ylätason asioihin. Näköpiirissä ei ole mitään ylitsepääsemätöntä, mutta mikä se kompromissi on, joka on riittävä meille, niin semmoisia ei vielä tiedetä, Ranne kommentoi medialle torstaina eduskunnan Valtiosalissa.

Perussuomalaiset lähtee neuvotteluihin omien ohjelmapapereidensa kanssa Ranteen mukaan talous edellä.

– On kyse maahanmuuttopolitiikasta tai ilmasto- ja energiapolitiikasta, niin ei sellaista, joka kuormittaa meidän taloutta, nostaa veronkorotuspaineita tai kasvattaa velkaa. Eli sen pitää tasapainottaa kansantaloutta.

KOKOOMUS on kytkenyt itsensä valtiovarainministeriön kahden kauden sopeutusnäkemykseen, joka etupainoitteisena tarkoittaisi alkavalle kaudelle 6 miljardin sopeutuksia. Perussuomalaiset allekirjoittaa tavoitteen, mutta Ranne tuntuu esittävän siihen varaumia.

– Ehkä se on se iso kuva, että kahdessa kaudessa talous tasapainoon.

Ranteen mukaan jää nähtäväksi minkä verran tulevan kauden aikana, mikäli perussuomalaiset on hallituksessa, ehditään ja pystytään sopeuttamaan.

– Kyllä me paljon haluamme saada aikaiseksi, mutta jos olemme hallituksessa, hallitusohjelman pitää olla sellainen, joka meidän mielestä sisältää riittävästi perussuomalaista politiikkaa.

Nykyperussuomalaisia Ranne ei vertaisi Sipilän hallitukseen osallistuneeseen Timo Soinin puolueeseen.

– Olemme aivan eri porukka kuin vuonna 2015 monella tavalla. Meillä ei ole semmoista salkunkiiltoa silmissä. Me menemme politiikka edellä, askel kerrallaan ja hyvin asiakeskeisesti.

ILMASTOLAISSA lukee hiilineutraalisuustavoitteen kohdalla vuosi 2035, onko se kirjaus, jonka te haluaisitte muuttaa?

– No se on tietenkin meidän tavoite, mutta se mihin asti tässä päästään. Menemme myös energia- ja ilmastopolitiikassa talous edellä. Numerot kertovat, että 2035 meni jo. Paitsi, jos kikkaillaan joillakin laskelmilla. Lempiaiheeni on ympäristöministeriön ilmastovuosiraportti, jossa lukee, että nykyisen kaltainen ilmastopolitiikka, joka tarkoittaa 2035 vuotta, kasvattaa tukien tarvetta, nostaa hintoja eikä maksa itseään.

Eli 2035 on mahdoton toteuttaa?

– Meidän mielestä se on.

Onko se itsensä pettämistä, jos näin ei tehdä (muuteta ilmastolakiin kirjattua vuosilukua)?

– Kyllä se meidän mielestä on. Mutta meitä on neljä puoluetta, jotka nyt lähtevät neuvottelemaan ja katsotaan mitä sieltä saadaan aikaiseksi.