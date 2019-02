Hallituspuolueen kansanedustaja veti tukensa pois valinnanvapauslakiesitykseltä – ei kerro, miten äänestäisi salissa

Sinisten kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Vesa-Matti Saarakkala on vetänyt tukensa pois soteen liittyvältä valinnanvapauslakiesitykseltä.

– En tule enää edistämään soten maakuntamalliin syksyllä 2015 liitettyjen ja käytännössä toteuttamiskelvottomiksi osoittautuneiden valinnanvapauselementtien tukemista sotelainsäädäntöpaketissa, hän kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Saarakkala on sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

– Ilman, että asiassa edettäisiin lähtökohtaisesti aitojen kokeilujen eli pilottien kautta, en näekään mahdollisena enää puoltaa tällaista kustannusten nousupaineita lisäävää ja erilaisia epävarmuustekijöitä runsaasti jo valmiiksi sisältävää valinnanvapausjärjestelmää. Käytännössä siis valinnanvapauden elementtien käyttöönottamiset tiettyinä ajankohtina tulee mielestäni poistaa lakiesityksistä kokonaan, ja jäljelle jättää vain valinnanvapausmallin pilotointimahdollisuus, hän kirjoittaa.

Se, onko sote-lainsäädäntöä valinnanvapauden myötä tarve notifioida EU:lle, on Saarakkalan mukaan osoittautunut nyt esitetyssä valinnanvapausmallissa lopulta mahdottomaksi aukottomasti vastata.

– Käytännössä vain valinnanvapausmallin notifioiminen voi perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen tuoda asiaan varmuuden. Mielestäni se täytyy tehdä, mutta jos valinnanvapaus järjestelmänä poistetaan, sote-uudistuksessa päästäisiin eteenpäin nopeammin ja varmemmin.

Ei spekuloi, miten äänestäisi.

Saarakkala tukee edelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtämistä kuntia suuremmille alueille, kuten nykyisille maakunnille.

– Epäluonnolliset ja väkisin tehdyt kuntaliitokset ovat mielestäni lähtökohtaisesti huonoin vaihtoehto yrittää ratkaista sote-palveluiden haasteita, eli mantraa vahvoista peruskunnista en edelleenkään allekirjoita.

– Niin kauan, kun sote-uudistuksessa roikotetaan mukana valinnanvapausjärjestelmää, en usko, että sote-uudistus tultaisiin saamaan perustuslainmukaiseksi ja onnistuttaisiin toteuttamaan sen paremmin tällä kuin ensi vaalikaudellakaan. Se, että ylipäätään viikossa tai parissa saataisiin sote-uudistus perustuslakivaliokunnan myllytyksen jäljiltä tehtyä valmiiksi, on täyttä satua, jollaista ei enää soisi eduskunnasta kaiken nähdyn kompuroinnin jälkeen kuultavan. Nyt täytyy hyväksyä tosiasia, että esitetyssä muodossa sote-uudistus on toteuttamiskelvoton ja ennakkoluulottomasti poistaa siitä valinnanvapausosio, joka on selkeästi perustuslaillisesti ongelmallisin elementti uudistuksessa ja ylipäätään riskialttein toimeenpanna.

Saarakkalan mukaan sote-uudistuksen aikaansaaminen siirtyy nyt väistämättä seuraavalle vaalikaudelle, mutta parlamentaarinen uudistustyö asiassa voidaan käynnistää.

Mikäli sote kuitenkin eduskunnan suureen saliin etenisi ja siitä äänestettäisiin, Saarakkalan ääni voisi keikauttaa soten vastustajat enemmistöksi.

Saarakkala toteaa Demokraatille tekstiviestitse, ettei spekuloi asialla.

– En kuitenkaan edistä valinnanvapautta valiokunnassa. Pilotit käyvät, jos ne halutaan välttämättä pitää mukana, Saarakkala lisää.