Hallituspuolueiden edustajat äänestivät sote-valiokunnassa: Ei enää asiantuntijoiden kuulemisia

Alkukesää vähemmän lämpöä, mutta tutut jännitteet. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta piti odotetun kokouksensa maanantaina linjaten sote-käsittelynsä jatkoa.

Samanlaista räväkkyyttä kuin ennen juhannusta ei kokouksessa nyt nähty, mutta äänestettävääkin valiokunnassa tuli.

Valiokunta päätti lopettaa kuulemiset maakuntauudistusta sekä sote-palvelujen valinnanvapauslakia koskevista lakiesityksistä.

Päätös syntyi äänestyksessä hallituspuolueiden äänin 10–7, sillä oppositiossa toivottiin vielä joitain asiantuntijoiden kuulemisia liittyen hallituksen viimeksi tekemiin muutoksiin.

– Opposition mielestä asiantuntijakuulemista olisi pitänyt jatkaa. Tässä on yli puolet pykälistä muuttunut, ja vielä tässä viimeisimmässä vastineessa on myös pykälämuutoksia, sanoi vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Hänen mukaansa pelkona on, että perustuslakivaliokunta joutuu lopulta tekemään sen työn, jonka sosiaali- ja terveysvaliokunta nyt jättää tekemättä.

Valiokunnan keskustalainen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen ei nähnyt perusteita opposition toiveille kuulemisten jatkamisesta.

– Se on vain tätä ikiliikkujan kehittämistä, Heikkinen sanoi.

Heikkisen mukaan he saivat ne lausunnot, joita kesällä pyydettiin.

– Kun asiantuntijoita oli silloin lomalla ja kaikkia ei läsnä saatu, niin siitä sovitusti saatiin nyt ne lausunnot ja myös ministeriölle varataan mahdollisuus kommentoida näitä lausuntoja, Heikkinen sanoi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti maanantaina, että syyskuu mennään laajennetuin aikatauluin. Valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) mukaan syyskuun aikatauluista sovittiin hyvässä yhteisymmärryksessä, mikä kertoo valiokunnan olevan toimintakykyinen.

Syyskuussa edessä ”kovia viikkoja”

Sote-uudistus rouskuu syksyn eduskunnan rattaissa. Kiuru ei vielä ottanut kantaa siihen, voiko valiokunta saada mietintönsä valmiiksi syyskuun aikana, kuten hallitus toivoo.

– En lähde kommentoimaan sitä aikataulua. Meillä on vielä monenlaista tartuttavaa tässä sote-kokonaisuudessa, ja sitä katsotaan sitten paljon myöhemmin.

Hänen mukaansa syyskuussa on joka tapauksessa edessä ”kovia viikkoja”, kun pakettia yritetään saada kasaan sekä rivakasti että huolellisesti.

Heikkinen uskoo, että valiokunta saa valmiiksi mietintönsä syyskuun aikana.

– Ensimmäistä kertaa oikeastaan tässä kokouksessa tunnelma oli sellainen, että tahtotila on siihen, että syyskuu tehdään tiukasti töitä tämän kokonaisuuden ympärillä. Me valmistumme niissä puitteissa, että siitä on perustuslakivaliokunnan mahdollisuus ottaa koppia. Sitten marraskuussa meillä on mahdollista tästä asiasta äänestää isossa salissa, Heikkinen sanoi.

Valiokunta jatkaa soten käsittelyä 3. syyskuuta.

Juttua on päivitetty klo 17:11.