”Hallituspuolueiden kansanedustajat sivuuttivat tylysti valiokunnan näkemyksen” – Sanna Marin: Epäoikeudenmukainen laki runnottiin läpi eduskunnassa

Kansanedustaja, SDP:n II varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta ihmettelee päähallituspuolue keskustan käänteitä joulun alla hyväksytyn työttömyysturvan aktiivimallin suhteen. Keskustapoliitikot ovat eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen johdolla eilen ja tänään peruutelleet vuoden alussa voimaan tulleen mallin linjauksista.

– Onhan se nyt ihan hirveätä hurskastelua, että muste ei ole lakitekstissä ehtinyt kuivua, Feldt-Ranta luonnehtii keskustalaisten edesottamuksia.

Kaikkonen piti keskiviikkona välttämättömänä, että hallitus ottaa kansalaisten aktiivimallia koskevan huolen huomioon. Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen puolestaan torjui torstaina ministeri Kai Mykkäsen (kok.) ja kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) puheet työnperässä muuttamisesta ”pakkolähtöinä”.

Feldt-Ranta hahmottaa aktiivimallin suhteen kolmenlaista porukkaa.

– Me, poliitikot ja asiantuntijat, jotka olimme alunperin sitä mieltä, ettei mallia pidä tehdä. Sitten ovat ne, jotka heti katuvat, kun ymmärtävät mitä tuli tehtyä ja on kokoomus, joka pitää kiinni siitä, että aina kun voidaan, kurmutetaan vaikka väkisin. Ensin kokoomus ajoi läpi julkisen sektorin lomarahaleikkaukset, nyt on siirrytty kurmuttamaan työttömiä.

Menetät työttömyysturvan, kun et pääse toimenpiteeseen, jota ei ole olemassakaan.

Feldt-Rannan mukaan Kai Turunen (s.) totesi aktiivimallia koskevassa salikeskustelussa eduskunnassa, että sinisille sopisi myös mallin peruminen mikäli se käy kokoomukselle.

Eilen Ylen A-talkissa aktiivimallia oli hieman yllättäen puolustamassa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mykkänen, jonka vastuualueelle työllisyyspolitiikka ei kuulu. Feldt-Rannan mukaan Mykkänen ei vaikuttanut olevan lainkaan asian päällä.

– Kaikesta näki, että tämä on kokoomukselle ideologinen juttu. Mykkänen myönsi kuitenkin, että aktiivitoimenpiteistä on leikattu liikaa, ja asiaa katsotaan kevään kehysriihessä.

Hallituksessa ollaan Feldt-Rannan mukaan tietoisia, etteivät työttömien aktivointiin tarkoitetut toimenpiteet ole riittäviä.

– Menetät työttömyysturvan, kun et pääse toimenpiteeseen, jota ei ole olemassakaan. Siitä se ongelma syntyy. Tämä on hallitukselta kaksinaamaista politiikkaa.

Kaikkosen ja Kurvisen kannanottojen jälkeen elinkeinoministeri Kai Lintilä (kesk.) vakuutti STT:n haastattelussa, että koko hallitus seisoo työttömyysturvan aktiivipaketin takana ja sen kanssa edetään, kuten on suunniteltu.