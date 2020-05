Hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt tyrmäävät ehdotuksen lukukausimaksuista: ”Saman tien ö-mappiin”

Vesa Vihriälän johtama selvitysryhmä ehdottaa raportissaan lukukausimaksuja kaikille opiskelijoille.

Hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt tyrmäävät ehdotuksen yhteisessä kannanotossaan. Hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat myös, että nykyisistä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita koskevista lukukausimaksuista luovutaan.

“Maksuton koulutus on tärkeä osa hyvinvointivaltiota ja se on ollut osaltaan tekemässä Suomesta sellaista yhteiskuntaa, missä kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Tätä menestystarinaa ei pidä romuttaa vaan on keskityttävä hyvinvointivaltion pitkäjänteiseen kehittämiseen. Ehdotukset lukukausimaksuista on laitettava saman tien ö-mappiin”, hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt linjaavat.

“Suomen väestö ikääntyy ja on selvää, että hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan osaajia kaikkialta maailmasta. Uusien lukukausimaksujen sijaan hallituksen pitäisi ryhtyä määrätietoisesti edistämään kansainvälistymistä ja poistaa nyt EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta lukukausimaksut. Korkeakouluministeri Hanna Kososen (kesk.) olisi korkea aika aloittaa tämän valmistelu”, hallituspuolueiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöt sanovat ulostulossaan.