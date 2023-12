Hallituspuolueiden puheenjohtajat vaitonaisia Purran alv-avauksesta – Marttinen: ”Kaikki verokorotukset ovat erittäin epämieluisia”

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) väläytti Talouselämän haastattelussa elintarvikkeiden arvonlisäveron (alv) nostamisen mahdollisuutta valtiontaloutta sopeuttaessa. Kun esimerkiksi inflaatiopaineet hellittävät, veroratkaisuihin saattaisi syntyä liikkumatilaa. Johannes Ijäs Demokraatti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen ei vaikuta innostuvan ideasta.

– Kokoomuksen ryhmän näkökulmasta kaikki verokorotukset ovat erittäin epämieluisia, hän sanoo Demokraatille.

Marttisen mielestä hallituksen kaavailema lisäsopeutus tulee tehdä ennen kaikkea menosäästöjen kautta.

– Kyllä meidän mielestä pitää ennen kaikkea niin paljon vain kuin on mahdollista löytää sopeutusta säästöjen kautta.

Lisäsopeutuksen yksityiskohtiin Marttinen ei tässä vaiheessa ota kantaa, mutta verosopeutus olisi kokoomukselle hänen mukaansa ”aivan viimesijainen keino”.

Lisäsopeutusten tarve Suomessa on puolen miljardin ja miljardin välillä, valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on arvioinut STT:lle. Valtiovarainministeri Riikka Purra on pyöritellyt julkisuudessa samankaltaisia lukuja. Lisäsopeutus tulisi hallituksen päättämän kuuden miljardin sopeutuksen päälle.

Lisäsopeutusta pohditaan tällä hetkellä virkamiestasolla.

Sopeuttamista voidaan tehdä joko suorilla säästöillä, rakenteellisilla uudistuksilla tai verotuksen keinoin.

HALLITUKSESSA oli aiemmin puhuttu, että mahdollisesta lisäsopeutustarpeesta päätettäisiin vasta puoliväliriihessä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että asia on pöydällä jo kevään kehysriihessä. Valtiovarainministeri Purra on pitänyt julkisuudessa kevättä esillä.

Oliko Purran manööveri, että asia tuleekin jo kehyriihessä akuutiksi vai onko tämä yhdessä hallituksessa linjattu?

– Minun ymmärrys on se, että tästä on kyllä aivan yhteinen ymmärrys. Tietysti, kun tässä ollaan budjettiriihen jälkeen nähty, miten ennusteet ovat vain heikentyneet, niin kyllähän myös tilannekuva on muuttunut. Minusta kuitenkin päätöksenteko on järkevää tehdä jo keväällä, jotta päätöksen valmistelut ja toimeenpano pääsevät liikkeelle, Marttinen sanoo ja lisää myös, että päätöksiä kannattaa jaksottaa usealle vuodelle.

Hallituksen puheenjohtajanelikon muut jäsenet, Petteri Orpo (kok.), Anna-Maja Henriksson (r.) ja Sari Essayah (kd.) eivät olleet tänään järin halukkaita kommentoimaan Purran arvonlisäveroavausta.

– En ota nyt yhteenkään yksittäiseen veroon kantaa, koska meillä on valmistelu kohti kehysriihtä. Katsotaan, mikä on tarpeen ja sitten mietitään, mitä keinoja käytetään. Ei ole yhtään päätöstä, Orpo totesi.

– Ei minulla ole nyt tässä vaiheessa mitään kommenttia näihin. Minä en ole tietoinen, Henriksson sanoi.

Sari Essayah ilmoitti, ettei lähde varjonyrkkeilyyn, vaan asiat katsotaan hallituksessa yhdessä.