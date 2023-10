Hallitusta kehotetaan ottamaan opiksi Tanskasta – ”Panostukset työllistämistoimiin ovat vähintään kaksinkertaisia”

SDP:n kansanedustajat ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet Piritta Rantanen, Timo Suhonen ja Lauri Lyly kehottavat hallitusta ottamaan opiksi ns. Tanskan mallista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tanskan työllisyysmalli on yksi maailman kalleimmista. He panostavat uudelleen kouluttautumiseen ja vahvaan turvaan työttömyyden aikana. Ansiosidonnainen on määrällisesti suurempi ja työmarkkinat joustavat. Juuri näistä syystä Tanskan malli on vaikuttava, Rantanen sanoo tiedotteessa.

Suhonen muistuttaa, että yksikään tanskalainen ei ole työllistynyt työttömyysturvan heikentämällä.

– Tanskassa on tavoitteena tehdä työttömäksi joutuessaan työntekijälle hyvä tarjous jatkosta. Tämä tarkoittaa hyvää toimeentuloturvaa, mahdollisuutta uudelleen kouluttautua tai päästä harjoitteluun. Tanskassa työkyvystä pidetään huolta myös huonoissa suhdannetilanteissa. Meidän tulisi Suomessa panostaa vastaaviin toimiin.

Lyly tulkitsee Tanskan esimerkkiä kahtalaisesti.

– Tanskalaisten työttömyyskassojen viesti meille suomalaisille on, että leikkaukset eivät johda työllisyyden parantamiseen. Päinvastoin, kuten Marinin hallituskin teki – tukea tulee lisätä, kun ajat vaikeutuvat. Jos panostukset järjestelmään parantavat työllisyyttä, on niitä yksiselitteisesti järkevää tehdä. Tanskassa panostukset työllistämistoimiin ovat vähintään kaksinkertaisia, turva on korkeampi ja pidempi kuin Suomessa.