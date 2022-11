Haluatko intressiedustajaksi?

Suomalainen yhteiskunta tunnetaan demokratiasta ja tasa-arvosta. Demokratian kirkkain kruununjalokivi on eduskunta ja siellä kansanedustajana toimiminen. Tällä hetkellä ehdokasasettelut tuleviin vaaleihin käyvätkin kuumina. Mutta mitä kansan edustaminen lopulta tarkoittaa? Oman kunnan edun ajamista? Puolueen? Ideologian? Yhteisen hyvän? Tanja Norrena SDP:n kaupunginvaltuutettu, Lapua

Demokratian rapautuminen ja kansan vieraantuminen päivän politiikasta asettavat edustamisen uuteen valoon. Kun kansa ei jaksa perehtyä eikä sekava maailma anna vastauksia siihen, mikä asia kaipaa edustamista, ovat edustajan tärkeimmät ominaisuudet tunnettuus ja ymmärrettävyys. Äänestetään niitä, jotka ovat esillä ja joiden ääni ymmärretään. Tai sitten ei äänestetä ollenkaan.

Puolueen kannattaa siis valita ehdokkaaksi helppo tyyppi. Helpointa, jos on jonkun sortin julkkis. Jos ei ole, on raotettava lompakkoa: kuva tienlaitaan tai telkkariin. Somemainontakin maksaa, jos haluaa erottua. Lopulta ehdokaslistalta löytyy henkilöitä, jotka ovat tunnettuja, kauniita, edustavat tarpeeksi varakasta toimijaa tai antavat kasvot jollekin ajan trendille. Kansaa edustavat kauniit ja rohkeat, mutta myös helpot, tutut ja rikkaat. Mutta ovatko nuo arvoja, joita maassamme pitäisi edustaa? Onko tämä oikea tapa määrittää ne arvot, jotka ansaitsevat tulla edustetuiksi?

Kun kopissa ollaan lyijykynä kädessä, ei tule miettineeksi, miksi juuri nämä vaihtoehdot ja mitä ne edustavat? Ehdokaslistojen takana on kyse kilpailusta intressiryhmien välillä: kuka saa brändikoneistonsa tukemaan ajankuvaan sopivaa ehdokasta tarpeeksi suurella julkisuudella tai rahamäärällä. Ja tekemään sen niin, että kaikki vaikuttaa aidolta, viattomalta ja inhimilliseltä. Tämän kisan voittaja, on siis sopivin edustamaan kansaansa ja maksamaan saamansa tuen myöhemmin takaisin ajamallaan politiikalla. Asia, jolle löytyy koneisto sekä rahaa, on edustamisen arvoinen.

Aiemminkin on ehdotettu kansanedustajien arpomista. Se on hyvä alku keskustelun herättämiseksi. Varmasti tässä demokratian ja tasa-arvon mallimaassa löydämme muitakin uusia keinoja löytää demokratia uudelleen. Tai sitten voimme hylätä koko demokratian ja myydä 200 intressiedustajan paikkaa eniten tarjoaville.

Kirjoittaja on erityisopettaja ja kaupunginvaltuutettu Lapualta.