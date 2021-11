”Halusimme, että Vantaalla panostetaan varhaiskasvatukseen” – demareiden keskeiset tavoitteet toteutuivat budjettineuvotteluissa

Vantaalla on päästy ratkaisuun ensi vuoden budjetista. Vantaan demareiden keskeiset tavoitteet toteutuivat budjettineuvotteluissa, valtuustoryhmä tiedottaa. Demokraatti / Uusimaa

Budjettineuvottelujen kokonaisratkaisu pitää sisällään muun muassa varhaiskasvatuksen toimenpideohjelman, joka laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa.

– Halusimme, että Vantaalla panostetaan varhaiskasvatukseen, koska sitä vakavan tilanteen hoitaminen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaaminen vaatii. Nyt sovitun merkittävän lisäpanostuksen myötä lähdetään yhdessä henkilöstön kanssa rakentamaan ratkaisuja, jolla pystytään vahvistamaan työntekijöiden työssäjaksamista ja vaivaavaa työntekijäpulaa, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen (kuvassa) sanoo tiedotteessa.

Demarit pitävät hyvänä, että työllisyyteen satsaaminen ja ratkaisujen löytäminen työntekijöiden rekrytointiongelmiin ovat ensi vuonna vahvasti mukana kautta linjan kaupungin toiminnoissa.

– On huolehdittava siitä, että työllistyminen helpottuu ja työpaikkoja löytyy. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia on Vantaalla paljon ja osa heistä tarvitsee erityistä tukea työllistymiseen. Tässä onnistumista edistää jatkossa työllisyyspalveluissa kaksi lisähenkilöä, Räsänen kertoo.

”Luistelukenttien jäädyttämisestä ei nyt säästetä.”

Vantaan demarit haluavat panostaa kaupunkikulttuuriin ja asukkaiden hyvinvointiin.

– Toimivat ja laadukkaat kulttuuripalvelut luovat osallisuutta, tuovat asukkaille iloa ja hyvinvointia ja vähentävät eriarvoisuutta. Haluamme, että vantaalaiset saavat entistä enemmän yhteisöllisyyden kokemuksia, Räsänen kertoo.

– Olemme tyytyväisiä kulttuuri-, nuoriso- ja asukaspalveluihin kohdistuvista avustusmäärärahojen nostamisesta. Uskomme, että eri toimintamuotoja tukemalla saamme edistettyä elävää kaupunkikulttuuria Vantaalla, hän toteaa.

Tiedotteessa kerrotaan, että demarit eivät voineet hyväksyä kaupunkikulttuurin toimialan säästöesityksiä, jotka toteutuessaan olisivat rajoittaneet esimerkiksi lasten ja nuorten talviharrastusmahdollisuuksia.

– Luistelukenttien jäädyttämisestä ei nyt säästetä. Ja kirjastoihinkin aiottuja säästöjä saatiin pienemmiksi. Se on hyvä asia asukkaiden kannalta ja säästää kaupungin euroja pitkällä aikavälillä, Räsänen toteaa.

Nuorten mielenterveyspalvelut paranevat

Vantaan demareiden mukaan huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista oli budjettineuvotteluissa vahvasti läsnä. Myös terveyspalveluiden hoitojonojen purkaminen ja hoitoon pääsy nousivat monien ryhmien esityksissä esille.

– On hienoa, että kaikki poliittiset ryhmät näkivät tärkeäksi nuorten mielenterveyspalveluiden tilanteen parantamisen. Me saamme Vantaalle ensi vuonna toisen Nuortenkeskus Nupin, joka on hieno asia. Lisäksi on hyvä, että myös vanhusten kotihoitoon saatiin esityksestämme hiukan lisää määrärahaa. Tärkeää on pystyä huolehtimaan siitä, että aika riittää hoivaa ja hoitoa tarvitsevan ihmisen kohtaamiseen, Minna Räsänen päättää.