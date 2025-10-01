Ulkomaat
1.10.2025 16:50 ・ Päivitetty: 1.10.2025 16:50
Hamas-terroristeiksi epäiltyjä jäi kiinni Berliinissä
Berliinissä poliisi otti keskiviikkona kiinni kolme terroristijärjestö Hamasin jäseniksi epäiltyä, joiden epäillään suunnitelleen iskuja juutalaisiin ja israelilaisiin kohteisiin Saksassa.
Asiasta kertoivat maan syyttäjäviranomaiset. Miesten epäillään olevan Hamasin ulkomaisia toimijoita.
Viranomaisten mukaan kiinniottojen yhteydessä epäillyiltä takavarikoitiin muun muassa AK-47-rynnäkkökivääri ja useita pistooleja. Heidän epäillään hankkineen Hamasille aseita ja ampumatarvikkeita Saksasta.
Saksalaismedia Tagesschaun mukaan keskiviikkona kiinni otetut kolme miestä olivat olleet poliisin tarkkailussa jo pitkään terroriepäilyn vuoksi. Päätös kiinniotosta tehtiin median mukaan tiettävästi lyhyellä varoitusajalla, kun oli käynyt ilmi, että aseita oli tarkoitus luovuttaa Berliinissä.
MEDIATIETOJEN mukaan miehet olisivat suunnitelleet iskua kesästä asti. On toistaiseksi epäselvää, olivatko epäillyt jo päättäneet mahdollisista iskukohteista. Epäillyt ovat 30-40-vuotiaita.
Saksalaislehti Spiegelin mukaan etsintöjä tehtiin myös Saksin osavaltiossa sijaitsevassa Leipzigissa ja Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Oberhausenissa samoihin aikoihin, kun epäillyt otettiin kiinni Berliinissä.
Epäillyt joutuvat oikeuden eteen huomenna.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.