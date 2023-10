Hamas vapautti kaksi yhdysvaltalaista, äidin ja tyttären – Israel: äärijärjestö ottanut noin 200 panttivankia

Gazassa hallitseva äärijärjestö Hamas sanoo työskentelevänsä qatarilaisten ja egyptiläisten välittäjien kanssa panttivangiksi otettujen siviilien vapauttamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hamas ei ole kertonut vaatimuksista mahdollisiin panttivankien vapauttamisiin liittyen.

Perjantaina Hamas ilmoitti kahden yhdysvaltalaisen naisen, äidin ja tyttären, vapauttamisesta. Myös tässä tapauksessa vapauttaminen oli Hamasin mukaan Qatarin ja Egyptin ponnistelujen seurausta.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) puolestaan sanoi lausunnossaan kuljettaneensa panttivankeina olleet naiset Gazasta Israeliin.

Israelin hallinto kertoi perjantaina, että naiset ovat päässeet takaisin Israeliin.

NAISIA oli Gazan ja Israelin välisellä rajalla vastassa Israelin edustaja ja heidät vietiin Israelin keskiosassa sijaitsevaan sotilastukikohtaan, jossa heidän perheensä olivat vastassa.

Uutiskanava CNN:n mukaan vapautetun nuoren naisen isä on kertonut toimittajille puhuneensa tyttärensä kanssa ja sanonut tämän olevan hyvässä kunnossa. Hän kertoi tyttärensä äidillä olevan pieni naarmu kädessään, mutta muista vaivoista tämä ei ole ilmoittanut.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi olevansa erittäin iloinen vapauttamisuutisen johdosta. Biden puhui naisten kanssa puhelimessa heidän vapautumisensa jälkeen.

Naisten on kerrottu olleen Israelissa lomalla, kun heidät otettiin vangeiksi.

Hamas sanoi viestipalvelu Telegramissa julkaisemassa lausunnossaan, että yhdysvaltalaiskaksikko oli vapautettu humanitaarisista syistä.

ISRAELIN asevoimien mukaan Hamas otti noin 200 panttivankia, joista enemmistö on Israelin asevoimien mukaan yhä elossa. Israelin mukaan panttivangeista yli 20 on lapsia ja noin 10-20 yli 60-vuotiaita. Hamasin hyökkäyksen jäljiltä kateissa on yhä 100-200 ihmistä. Hyökkäyksessä sai Israelin mukaan surmansa ainakin 1 400 ihmistä.

Israel vastasi yllätyshyökkäykseen julistamalla sodan Hamasia vastaan ja alkoi moukaroida tiheästi asutettua Gazan kaistaa ilmaiskuin. Israelin iskuissa Gazaan on Hamas-hallinnon viranomaisten mukaan kuollut yli 4 100 ihmistä.

Panttivangeista on muodostunut merkittävä kysymys Israelissa. Maan pääministerin Benjamin Netanjahun kanslian mukaan Israelin hallinto aikoo hyödyntää kaikki käytettävissä olevat keinot löytääkseen kaikki kadonneet ja palauttaakseen kaikki siepatut kotiin.

- Kansalaisemme ovat käyneet läpi hirvittävän koettelemuksen edellisten 14 päivän aikana, ja olen äärettömän iloinen siitä, että he pääsevät pian näkemään taas perheensä, joka on ollut pelon vallassa, presidentti Biden kommentoi naisten vapauttamista lausunnossa.

YHDYSVALTAIN ulkoministeri Antony Blinken peräänkuulutti, että panttivankeja vapautettaisiin lisää välittömästi ja ilman ehtoja.

- Jokainen heistä pitäisi vapauttaa.

Blinkenin mukaan Yhdysvaltain suurlähetystön edustajat kävisivät tapaamassa vapautettuja naisia.

Panttivankineuvotteluissa Hamasin ja Yhdysvaltain välillä sovittelijana toiminut Qatar on merkittävä avunantaja Gazalle, ja kaksi Hamasin johtajaa toimii Qatarista käsin.

Qatarin ulkoministeriön mukaan yhdysvaltalaisnaisten vapauttamista oli edeltänyt monien päivien jatkuva kommunikointi kaikkien osapuolten välillä.

- Jatkamme vuoropuheluamme sekä israelilaisten että Hamasin kanssa, ja toivomme, että nämä ponnistelut johtavat kaikkien siviilipanttivankien vapauttamiseen, Qatarin ulkoministeriön tiedottaja Majid al-Ansari totesi.

Al-Ansari painotti myös, että perimmäisenä tavoitteena on liennyttää nykyistä kriisiä ja palauttaa rauha.

ULKOMINISTERI Blinken lähetti torstaina kirjeen ministeriönsä työntekijöille, jossa hän huomioi yhdysvaltalaisdiplomaatteihin vaikuttavat haastavat olosuhteet. Yhdysvaltalaismediassa on kerrottu sisäisestä erimielisyydestä liittyen siihen, miten Yhdysvaltain hallinto käsittelee Israelin ja Hamasin välistä konfliktia.

Ainakin yksi Yhdysvaltain ulkoministeriön työntekijä on jättänyt tehtävänsä hallinnon Israel-politiikan vuoksi. Virkamies perusteli LinkedInissä lähtöään poliittisella erimielisyydellä liittyen Yhdysvaltain Israelille tarjoamaan jatkuvaan ”tappavaan apuun”.

Asiaa tunteva lähde on sanonut, että Blinken ei lähettänyt kirjettään ministeriön edustajille vastauksena raportteihin ministeriön sisällä kytevästä turhautumisesta.

Kirjeessään Blinken sanoi, että Yhdysvallat suree jokaista viatonta henkeä, joka on menetetty nykyisessä konfliktissa.

- Siksi presidentti Biden on tehnyt selväksi — että, vaikka tuemme täysin Israelin oikeutta puolustaa itseään, sillä, miten se tämän tekee, on merkitystä.

Blinken viittasi tarpeeseen kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä humanitaarisia sääntöjä.

Huffington Post raportoi aiemmin tällä viikolla, että ulkoministeriön työntekijät ovat tyytymättömiä siihen, miten Yhdysvallat on lähestynyt konfliktia. Eräs työntekijä oli kuvaillut uutissivustolle, että ministeriössä kytee kapina.