Hamasilta odotetaan vastausta aselepoehdotukseen – “Missään olosuhteissa emme voi vain nostaa valkoista lippua”

Äärijärjestö Hamasin johtohahmo Ismail Haniyya sanoo Hamasin tutkivan viimeisintä aselepoehdotusta "myönteisessä hengessä".

Hamasin tiedotteen mukaan Haniyya kertoi asiasta Egyptin tiedustelupäällikölle Abbas Kamelille puhelinkeskustelussa.

Hamasin johtoon kuuluva Osama Hamdan puolestaan oli aiemmin kommentoinut ehdotusta uutistoimisto AFP:lle sanomalla, että järjestön alustava arvio ehdotuksesta on kielteinen, mutta keskustelut jatkuvat.

Hamas ei vieläkään ole vastannut viimeisimpään aselepoehdotukseen.

Eräs toinen Hamasin johtoon kuuluva, Suhail al-Hindi, vakuutti, että Hamas haluaa lopettaa sodan, mutta ei mihin hintaan tahansa.

- Missään olosuhteissa emme voi vain nostaa valkoista lippua tai antaa periksi israelilaisvihollisen asettamille ehdoille, al-Hindi korosti.

LÄHI-IDÄSSÄ jo seitsemännellä kiertomatkalla sitten sodan alkamisen oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi keskiviikkona, että Hamasin tulisi hyväksyä aselepoehdotus Gazaan, jos se haluaa palestiinalaisten kärsimysten helpottuvan välittömästi.

International Crisis Group -ajatushautomon mukaan Hamas tuskin hyväksyy mitään ehdotusta, jossa ei ole mukana pysyvää aselepoa.

“Pysyvän aselevon oltava mukana”

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan hyökkäystä jatketaan, kunnes Hamas on saatu tuhottua Gazassa eikä taisteluiden lopettaminen kokonaan ole mahdollista.

Tutkijoiden mukaan on hyvin epätodennäköistä, että Hamas suostuisi toisen kerran väliaikaiseen aselepoon, koska äärijärjestö tietää Israelin jatkavan hyökkäystään heti aselevon päätyttyä.

- Suhtaudun pessimistisesti siihen, että Hamas suostuisi sopimukseen, johon ei ole leivottu mukaan pysyvää aselepoa, sanoi International Crisis Group -ajatushautomon tutkija Mairav Zonszein.

HAMASIN alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazassa liki seitsemän kuukautta kestäneen sodan aikana noin 34 500 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia.

Israelin sotatoimet Gazassa alkoivat sen jälkeen, kun Hamas ja muut äärijärjestöt tekivät hyökkäyksen Israeliin. Israelilaisviranomaisten mukaan lokakuun alun hyökkäyksessä kuoli arviolta 1 170 ihmistä, pääosin siviilejä.

Israelin arvion mukaan Hamasilla ja muilla äärijärjestöillä on edelleen Gazassa panttivankina satakunta ihmistä. Loput panttivangit on joko vapautettu tai he ovat kuolleet. Lokakuun hyökkäyksessä siepattiin noin 250 ihmistä.