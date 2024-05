Hamasin alainen Gazan terveysministeriö: Israelin iskut surmanneet yli 30 ihmistä Rafahin liepeillä

Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 35 ihmistä Gazan eteläosassa Rafahin lähellä, sanoo Hamasin alainen Gazan terveysministeriö. Lisäksi kymmenien kerrotaan haavoittuneen. Ministeriön mukaan valtaosa iskujen uhreista on naisia ja lapsia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Gazalaisviranomaisten mukaan Israelin iskut kohdistuivat kodeistaan paenneiden ihmisten suojaksi perustettuun keskukseen. Gazan väestönsuojeluviranomaisten mukaan iskualueella asuu noin satatuhatta kotinsa jättänyttä ihmistä.

Israelin joukot olivat iskeneet YK:n palestiinalaisten pakolaisjärjestö UNRWA:n keskukseen seitsemällä ohjuksella, sanoo puolestaan Hamasin alaisen Gazan hallinnon viestintä.

MIEHITETYLLÄ Länsirannalla toimivan palestiinalaishallinnon presidentin kanslia syyttää Israelin ottaneen tahallisesti tuoreiden iskujensa kohteiksi kodeistaan paenneiden ihmisten telttoja.

Israelin asevoimat vuorostaan sanoo tehneensä Rafahissa iskuja äärijärjestö Hamasin käyttämään kohteeseen. Asevoimat sanoo lisäksi olevansa tietoinen raporteista, joiden mukaan iskut ovat vahingoittaneet myös siviilejä.

Israelin asevoimien mukaan iskut olisi tehty pohjaten tarkkoihin tiedustelutietoihin, joiden mukaan Hamas olisi toiminut alueella. Asevoimat kuvailee käyttäneensä iskuissa täsmäaseita.

Avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja kertoi Rafahin iskujen jälkeen viestipalvelu X:ssä, että 15 kuollutta oli tuotu järjestön tukemalle hoitopisteelle. Järjestö painottaa viimeisimpien iskujen osoittavan jälleen, ettei missään ole turvallista.

- Vaadimme edelleen välitöntä ja jatkuvaa tulitaukoa Gazaan, järjestö jatkaa päivityksessään.

PUNAISEN Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) mukaan yhdelle järjestön kenttäsairaaloista on tullut lukuisia uhreja, jotka ovat hakeneet hoitoa palovammoihin ja muihin vammoihin. Myös muut sairaalat ovat ottaneet ICRC:n mukaan vastaan suuren määrän potilaita.

- Tiimimme tekevät parhaansa pelastaakseen ihmishenkiä, ICRC sanoi lausunnossaan.

Myöhään sunnuntaina raportoitiin iskuista myös muissa osissa Rafahia, ja eräs sairaala kertoi ottaneensa vastaan kolmen ihmisen ruumiit. Näiden kuolonuhrien joukossa oli myös raskaana ollut nainen.

Israel aloitti maaoperaation Rafahissa aiemmin toukokuussa voimakkaasta kansainvälisestä vastustuksesta huolimatta. Israel on ottanut alueella haltuunsa myös avustusten kannalta erittäin tärkeän Rafahin rajanylityspaikan.

Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) määräsi perjantaina Israelia pysäyttämään välittömästi hyökkäyksensä Rafahissa. Kaupungissa on edelleen satojatuhansia palestiinalaisia, jotka ovat paenneet taisteluita muualta Gazasta.

ICJ myös määräsi, että Rafahin rajanylityspaikka on pidettävä auki, jotta humanitaarista apua voidaan kuljettaa sen kautta esteettä.

Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina, että osa Egyptistä Gazan alueelle pääsyä odottavista ruokatarvikkeista on alkanut mädäntyä, kun Rafahin rajanylityspaikka on ollut suljettuna avustustoimituksille jo kolmatta viikkoa.

Israel on moukaroinut Gazaa ilmaiskuin ja maahyökkäyksin jo yli seitsemän kuukauden ajan. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa lokakuun alun jälkeen noin 36 000 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia.