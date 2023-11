Hamasin hallinnoima terveysministeriö: Pohjois-Gazan sairaaloista yksikään ei enää toimi

Äärijärjestö Hamasin hallinnoima Gazan terveysministeriö on sanonut, ettei yksikään Pohjois-Gazan sairaaloista olisi enää toiminnassa, AFP uutisoi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vastaavaa tietoa ei ole tullut riippumattomista lähteistä.

Sairaaloiden kasvavasta ahdingosta on varoiteltu jo pitkään. Gazan terveysministeriö on aiemmin kertonut, että Gazan kaistan runsaasta 30 sairaalasta 20 on jo suljettu Israelin ja Hamasin välisten taistelujen takia.

Esimerkiksi Israel on kiistänyt, että Gazan suurin sairaala al-Shifa ei olisi enää toiminnassa. Israelin presidentin Isaac Herzogin kommenteista on uutisoinut muun muassa yleisradioyhtiö BBC.

Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on puolestaan kertonut viestipalvelu X:ssä, ettei al-Shifa ole enää toiminnassa. Hänen mukaansa sairaala on ollut kolme päivää ilman sähköä ja vettä.

- Tilanne on synkkä ja vaarallinen. Valitettavasti sairaala ei enää toimi sairaalana.

Esimerkiksi uutiskanava CNN:n mukaan al-Shifan sairaalassa keskoskaapeista pois otettuja keskosia yritetään pitää elossa kuumien vesipullojen avulla ja käärimällä vauvat foliopeitteisiin.

Gazan terveysministeriö sanoi maanantaina yhden keskosen ja kahden muun potilaan kuolleen. Ministeriön mukaan kaikkiaan kuusi vauvaa ja yhdeksän muuta potilasta on kuollut al-Shifan sairaalassa polttoainepulan takia.