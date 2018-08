Hämeen Sanomat: Makuuni konkurssiin – elokuvia vuokraavalla ketjulla on noin 30 liikettä

Elokuvavuokrausketju Makuuni on hakenut käräjäoikeudelta konkurssia, kertoo Hämeen Sanomat.

Makuunilla on tällä hetkellä noin 30 liikettä ympäri Suomea. Hämeen Sanomien mukaan kymmeniä liikkeitä on suljettu aivan viime aikoina.

Makuuni haki kesäkuussa yrityssaneeraukseen. Konkurssihakemuksen jättäminen merkitsee, että yritys on luopunut sen talouden kunnostamisesta saneerauksella.

Muun muassa Netflixin kaltaiset suoratoistopalvelut ovat nakertaneet viime vuosina dvd-elokuvien vuokrausbisneksen kannattavuutta.