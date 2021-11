”Hän, jolla on liitu kädessä, piirtää” – Timo Harakka äänestää Sörnäisten tunnelia vastaan

Jo tänään tiistaina on selvää, että helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Timo Harakka (sd.) äänestää huomenna keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuustossa Sörnäisten tunnelia vastaan. Tunnelihankkeesta on kohistu pääkaupunkiseudulla äänestyksen alla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Liikenneministerinä Marinin hallituksessa toimiva Harakka kuvailee blogikirjoituksessa tunnelia ”turhaksi”.

”Tilanne on monella tapaa poikkeuksellinen. Yleensä me päättäjät teemme ratkaisuja valmistelun pohjalta, jossa on punnittu erilaisia vaihtoehtoja. Sörnäisten tunnelin osalta vaihtoehtojen tarkastelu on jäänyt varsin vähäiseksi. Se on tavallaan ymmärrettävää, sillä yleiskaava 2018 sisältää tunnelin, ja sen pohjalta on ratkottu Kalasataman liikennettä.”

”Vaikeampi on ymmärtää sitä, että jos toimialaa johtavat vihreät vastustavat tunnelia, kolmen vuoden aikana ei ole pantu valmisteluun vakavasti otettavia vaihtoehtoja. Nyt vaihtoehdot kuitataan esitysmateriaalin parissa kappaleessa esitysmateriaalissa toteutuskelvottomiksi. Sen sijaan, että omalle näkemykselle löydettäisiin kunnon perustelut, äänestetään omaa valmistelua vastaan.”

HARAKKA sanoo pitävänsä täysin epäoikeudenmukaisena sitä, että vastuu asiassa on vyörytetty demarien niskaan.

”Me emme johda tätä toimialaa. Hän, jolla on liitu kädessä, piirtää.”

Harakka sanoo edelleen pitävänsä vastuullisena sitä, että sosialidemokraattien edustajat lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa ovat perustaneet päätöksensä siihen tietoon, joka on ollut saatavilla.

”Ja kun on joutunut punnitsemaan, onko tunneliratkaisu huono vai liian huono, niin ymmärrän erittäin hyvin sitäkin ratkaisua, että riskit tunnistaen on päädytty uskomaan, että parempi vaihtoehto on vaan pakko löytyä.”

Harakka kertoo siis äänestävänsä Sörnäisten tunnelia vastaan, ”kestävän tulevaisuuden puolesta”. Äänestyksestä on povattu tiukkaa.