”Hän suuntasi meidät kylmän sodan ja Neuvostoliiton romahduksen yli” – George H.W. Bushin arkku saapui Washingtoniin

Yhdysvalloissa entisen presidentin George H.W. Bushin hautajaisseremoniat alkoivat Washingtonissa, kun Bushin arkku saapui pääkaupunkiin. Aiemmin Bushia muistettiin jo Houstonissa Teksasissa, jossa hän kuoli perjantaina 94-vuotiaana.

Yhdysvaltojen lippuun kääritty Bushin arkku on esillä kongressin Capitol-rakennuksessa keskiviikkoon saakka. Ensimmäiset surijat saapuivat maanantaina jättämään jäähyväisiä vuosina 1989–1993 maata johtaneelle presidentilleen.

– Hän suuntasi meidät kylmän sodan ja Neuvostoliiton romahduksen yli, sanoi senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell muistopuheessaan.

Republikaanien McConnell luonnehti edesmennyttä presidenttiä ja puoluetoveriaan vaatimattomaksi isänmaan palvelijaksi. Surijoiden joukossa oli myös niitä, jotka oppivat arvostamaan Bushia vasta tämän presidenttikauden jälkeen.

– Hän pystyi ylittämään puoluerajat ja teki sen sulavasti, erityisesti presidenttikautensa jälkeen, minulle se on erittäin inspiroivaa ja myös nykyinen hallinto voisi oppia siitä, sanoi entinen julkishallinnon työntekijä Kim Frinzell, 56, joka kertoi, ettei äänestänyt aikanaan Bushin puolesta.

Myös presidenttipari Donald ja Melania Trump kävivät kunnioittamassa Bushin muistoa tämän arkun äärellä.

Hiljattain kuolleen republikaanisenaattori John McCainin arkku oli esillä samassa paikassa aiemmin syksyllä.

Trumpilla vaikea suhde Bushin perheeseen

Bushin valtiolliset hautajaiset pidetään keskiviikkona Washingtonin kansalliskatedraalissa. Presidentti Trump osallistuu tilaisuuteen, muttei pidä puhetta. New York Timesin mukaan muistopuheen pitävät Bushin poika George W. Bush sekä kaksi Bush vanhemman ystävää.

Hautajaistilaisuuteen odotetaan kymmeniä valtiojohtajia, muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkeliä.

Trump on määrännyt keskiviikon kansalliseksi surupäiväksi. Trump on aiemmin arvostellut Bushia ja tämän perhettä, mutta kuolinuutisen jälkeen hän on muistanut entistä presidenttiä vain myönteiseen sävyyn.

– Presidentti Bush työskenteli epäitsekkäästi koko pitkän elämänsä ajan oikeudenmukaisen maailman ja pysyvän rauhan hyväksi, Trump kirjoitti kongressin jäsenille.

Trumpilla on ollut hankala suhde Bushin perheeseen, sillä hän on pyrkinyt profiloimaan itsensä kapinalliseksi, joka vastustaa heidän edustamaansa republikaanien poliittista eliittiä.

Bush vanhempi on puolestaan luonnehtinut Trumpia ”rehvastelijaksi” ja kertonut äänestäneensä 2016 presidentinvaaleissa demokraattien Hillary Clintonia.

Hautajaistilaisuuden jälkeen Bushin arkku kuljetetaan takaisin Teksasiin, jossa hänet lasketaan hautaan vaimonsa Barbara Bushin sekä heidän 3-vuotiaana leukemiaan kuolleen tyttärensä rinnalle.