”Hän tekee työtään ja me teemme omaa työtämme” – Orpo ripitti hallitusta apulaisoikeuskanslerin arvostelemisesta

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei halunnut torstaina eduskunnassa täsmentää millaisessa tilanteessa Suomi voisi sulkea koko itärajansa. Hallitus päätti keskiviikkona illalla sulkea huomisesta alkaen itärajan pohjoisinta Inarin Raja-Joosepissa sijaitsevaa raja-asemaa lukuunottamatta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Syynä on Venäjän masinoima välineellistetty maahantulo, jonka myötä itärajan on elokuusta alkaen ylittänyt runsaat 700 turvapaikanhakijaa.

Orpon mukaan viime kädessä kyse on laillisuusvalvojan arvioinnista. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen torppasi alkuviikosta sisäministeriön esityksen, jossa olisi suljettu kaikki Suomen ja Venäjän välisen maarajan raja-asemat.

– Ne kriteerit eivät tässä vielä täyttyneet. Mielestäni rajavartiolain 16 pykälä pitää sisällään sen mahdollisuuden. Nyt tällä hetkellä olemme tehneet erittäin järeät keinot. Ainoastaan yksi raja-asema on enää auki huomisen jälkeen. Toivomme, että tilanne rauhoittuu, Orpo totesi toimittajille.

PÄÄMINISTERIN mukaan hallitus palaa asiaan, jos kansallisen turvallisuuden koetaan sitä edellyttävän.

– En ryhdy määrittelemään kriteerejä. Se on kansallinen turvallisuus. Mielestäni kansallisen turvallisuuden näkökulmasta (tilanne) on nyt jo ja oli jo niin vakava, että olimme valmiit menemään pidemmälle, mutta meillä on nytkin erittäin jykevät keinot.

– Meillä on vielä varastossa toimenpiteitä mitä voidaan tehdä ennenkin tätä, mutta meidän tehtävämme on huolehtia ja arvioida Suomen kansallista turvallisuutta, rajaturvallisuutta. Ja jos tämä tilanne pahenee, niin silloin tähän asiaan palataan. En ryhdy arvioimaan enkä tekemään mitään raja-arvoja. Asiaa mietitään kokonaisharkinnan perusteella.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen sai somessa osakseen runsasta ja paikoin epäasiallista arvostelua katsoessaan, ettei kaikkien raja-asemien sulkemiseen ole juridisia edellytyksiä. Osa kritiikistä tuli hallituspuolueista.

Orpo kertoo linjanneensa hallituksen iltakoulussa keskiviikkona, että valtioneuvoston jäsenten ei ole asiallista arvostella omaa laillisuusvalvojaansa.

– Hän tekee työtään. Ratkaisusta saa totta kai olla eri mieltä. Hallituksen lähtökohta oli erilainen. Hän tekee työtään ja me teemme omaa työtämme.