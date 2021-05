”Hänen väsymätön tapansa nähdä kriisin ohi oli ratkaisevaa” – kuntaministeriltä kaikki kiitokset Marinille

Kuntaministeri, SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero antaa suurimmat kiitoksensa SDP:n puheenjohtajalle, pääministeri Sanna Marinille, että Suomessa on toimintakykyinen hallitus kasassa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Vielä alkuviikosta yhteisen näkemyksen etsimisessä oli kovasti epävarmaa. Kaikkein kovimman työn teki SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin. Hänen väsymätön tapansa nähdä kriisin ohi kohti yhteistä päämäärää oli se ratkaiseva tekijä, jonka ansiosta pääsimme lähes mahdottomassa tilanteessa eteenpäin, Paatero toteaa vapputervehdyksessään.

Kehysriihen lopputulos on Paateron mukaan SDP:n näköinen.

– Eli teimme sen mitä lupasimme. Nyt päätetyillä toimilla luomme kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja, joilla on suora merkitys ihmisille ja Suomelle. Suomi pärjää osaamisella ja siksi haluamme satsata vahvasti yritysten TKI-toimintaan.

Paatero korostaa, että tähän malliin ei myöskään kuulu työnantajan sanelupolitiikka.

– Me SDP:ssä uskomme, että työehtosopimukset ovat työmarkkinajärjestelmän paras perusta, ja tästä mallista emme anna periksi. Sitten, kun työnantajat ovat valmiita aidosti ja yhdenvertaisesti sopimaan paikallisesti, se käy meille työehtosopimusjärjestelmän sisällä.

”Me, jos ketkä tiedämme, ettei tehtaan lakkauttaminen ole työntekijän vika.”

Hänen mukaansa puolue torppasi myös leikkaukset koulutukseen ja peruspalveluihin. Verotukseen lisää oikeudenmukaisia elementtejä.

– Emme suostuneet työttömyysturvan heikennyksiin, sillä emme usko, että rankaisemalla saavutetaan uusia työpaikkoja. Me, jos ketkä tiedämme, ettei tehtaan lakkauttaminen ja työpaikkojen katoaminen ole työntekijän vika. Me toisaalta tiedämme senkin, että kasvu ja innovaatiot sekä niiden tukeminen tuovat uusia työpaikkoja. Rohkeus ja kyky uudistua vie Suomea eteenpäin ja sitä rohkeutta ja kykyä hallitus on nyt pääministerin johdolla lähtenyt vahvistamaan.

Korona-aika on Paateron mukaan tehnyt kaikille näkyväksi sen, miten tärkeää koko maalle on julkisen sektorin toimintakyky. Julkinen sektori tuottaa hyvinvointia ja myös työtä.

– Julkisen sektorin koko ei Suomessa ole paisunut, vaikka niin annetaan ymmärtää. Päinvastoin, meillä on pohjoismaisessa vertailussa pienempi määrä ihmisiä töissä julkisella sektorilla, kuin muissa maissa.

Kuntaministeri painottaa, että velkaantuminen ei ole tavoite, sen taittaminen on.

– Mutta sellainen väite, että velkaantuminen voitaisiin nyt tähän lopettaa, ei ole realistinen. Velan taittaminen puolestaan on ollut koko hallituksen tavoitteena, myös meidän, ja siinä olemme nyt onnistumassa.

”Edellinen hallitus jätti meille raskaan perinnön.”

Kuntaministerinä Paatero kertoo olevansa iloinen siitä, että hallitus pystyi pitämään kiinni lupauksestaan kunnille ja kuntalaisille, että kuntien rahoituksesta ei leikata.

– Kuntien rahoitus on kasvanut ja kasvaa jokaisena tämän hallituksen toimintavuotena. Edellinen hallitus jätti meille raskaan perinnön, jota olemme paikanneet.

Hänestä SDP:n vaalislogan on erinomainen.

– Pitämällä huolta kunnasta, kunta pitää huolta meistä. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta pystyy järjestämään kuntalaisille hyviä julkisia peruspalveluja. Niitä palveluja, joista hyvä arki koostuu.

Paateron mukaan Suomessa on yhteiskunnallisia tahoja, jotka ovat järkyttyneet uudenlaisesta kestävämmästä talousajattelusta, jossa kasvua luodaan investoimalla ja osaamista vahvistamalla.

– Varsinkaan kriisin jälkeen ei olisi missään nimessä ollut aika leikkauksille tai veronalennuksille. Edellisten lama-aikojen jäljiltä vallitsee yleensä yksimielisyys siitä, että noiden aikojen virheitä ei saa toistaa.

Hän ihmettelee, kuinka silti käytetään puheenvuoroja, joissa esitetään ihan samoja lääkkeitä ratkaisuksi, joilla 90-luvulla ajettiin ihmisiä pysyvästi syrjään yhteiskunnasta.

– Kun kaikesta säästettiin eikä turvaverkkoja kunnolla ollut, ei osa ihmisistä päässyt myöhemminkään kasvun suomaan parempaan elämään tai työpaikkoihin kiinni. Nyt toimimme toisin, ja se on parasta hyvinvointi- ja työllisyyspolitiikkaa. Haluamme että kaikki ihmiset kokevat ja aidosti ovat mukana yhteiskunnassa.