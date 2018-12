Hankintalain mukaisilla kilpailutuksilla rajut seuraukset: ”Kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden elämä sekaisin”

Ei myytävänä-kansalaisaloite on tulossa melko pian eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Markku Virkamäki on kirjoittanut asiasta Demokraattiin kolumnin.

Lue lisää: KELAn kilpailutukset aiheuttavat suurta tuskaa, kirjoittaa Markku Virkamäki

– Olemme saaneet selkeän viestin eduskunnasta, että kansalaisaloite on tarpeellinen ja sen tavoite lopettaa vammaisten henkilöiden elämänmittaisten, välttämättömien palveluiden kilpailuttaminen (asumispalvelut, henkilökohtainen apu ja KELA:n puhe- ja kuulovammaisten tulkkipalvelut ja osittain kuntoutuspalvelut) ymmärrettävä ja hyväksyttävä.

Hän jatkaa, että hankintalain mukainen kilpailuttaminen ei ole oikea tapa järjestää kestävällä tavalla kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden elämää ja elämänmittaisia, välttämättömiä palveluita.

Kuntien asumispalveluiden kilpailutuksista on seurannut se, että perheet ovat joutuneet taistelemaan pakkomuuton estämiseksi.

Perheet ovat myös joutuneet kohtaamaan palveluntuottajan vaihtumisen, jopa useita kertoja ja sen myötä henkilökunnan vaihtumisen.

– Nämä ovat saaneet edellä mainittujen kehitysvammaisten ja autististen henkilöiden elämän sekaisin. He eivät näitä vaihdoksia ymmärrä. Ne ovat saaneet vanhempien elämän sekaisin eivätkä he voi ymmärtää kuinka tällainen toiminta on Suomessa mahdollista? Kansalaisaloitteen allekirjoittajien suuri määrä kertoo, että nämä eivät ole olleet yksittäisiä tapauksia, Virkamäki kirjoittaa.

Hankintalain kilpailuttamisessa ”ei asianosaisosallisuutta eikä oikeussuojakeinoja”.

Hän kirjoittaa myös, miten KELA:n kilpailutukset johtavat luotettavan ihmisen vaihtumiseen ja aiheuttavat suurta tuskaa. Virkamäki nostaa kolumnissaan esimerkkitapauksia esiin.

– Hankintalain mukaisessa kilpailuttamisessa vammaisella henkilöllä ei ole asianosaisosallisuutta eikä oikeussuojakeinoja.

Ne osallisuuden muodot on varattu vain tilaajalle ja palveluntuottajille. Kumpikin on todistettu elävässä elämässä paikkansa pitäväksi.

– Odotamme kansanedustajien tekevän lakitasoisen muutoksen niin, että vammaisten henkilöiden elämänmittaisia, välttämättömiä palveluita ei järjestetä enää hankintalain mukaisella kilpailuttamisella. Keinoina ovat etenkin henkilökohtainen budjetointi länsimaissa käytetyin järjestämistapa) ja palveluseteli.

– Vammaisten ihmisten elämänmittaisten palvelujen järjestäminen ei voi olla hollitupa eikä entisaikaiset ” vaivaisten markkinakivet”. On tehtävä kestävä järjestämisen tapa nykyisen tilalle.