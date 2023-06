Happi loppumassa tänään Titanilla – etsintöjä on tehty Pohjois-Savon kokoisella alueella

Sunnuntaina Atlantilla kadonneen sukellusveneen happivarantojen on arvioitu ehtyvän paikallista aikaa torstaiaamuna, eli tänään iltapäivällä Suomen aikaa. Turisteja Titanicin hylylle kuljettaneessa ja matkalla kadonneessa Titan-sukellusveneessä on viisi ihmistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sukellusveneen löytymisellä on todella kova kiire, mikäli alus on pysynyt pinnan alla merikelpoisena. Rannikkovartioston edustajat ovat sanoneet olevansa edelleen toiveikkaina.

- Joskus olet tilanteessa, jossa sinun on tehtävä vaikea päätös. Emme ole vielä siellä saakka, sanoi Yhdysvaltain rannikkovartioston kapteeni Jamie Frederick ja painotti operaation jatkuvan edelleen 100-prosenttisesti etsintä- ja pelastustehtävänä.

Pelastusoperaatioon on valjastettu mittavia resursseja, ja kaikuluotain on poiminut tunnistamattomia vedenalaisia ääniä, mutta äänten alkuperää ei ole saatu varmennettua.

- Me emme suoraan sanottuna tiedä, mitä ne ovat, Frederick sanoi.

- Meidän täytyy pysytellä optimistisina ja toiveikkaina.

Monikansalliseen pelastusoperaatioon on osallistunut muun muassa Yhdysvaltain ja Kanadan sotilaslentokoneita, rannikkovartioston aluksia sekä kauko-ohjattavia robotteja. Etsintöjä on keskitetty Pohjois-Atlantilla alueille, joilla on havaittu vedenalaisia ääniä tiistaina ja keskiviikkona.

YHDYSVALTAIN rannikkovartioston mukaan Titan aloitti laskeutumisensa paikallista aikaa sunnuntaina paikallista aamukahdeksalta ja sen oli määrä nousta takaisin pintaan seitsemän tuntia myöhemmin.

Pelastajat ovat arvioineet, että sukellusveneen matkustajilta saattaa loppua happi torstaiaamuna. Arvio perustuu tietoon, jonka mukaan aluksessa voi olla hätähappea enintään 96 tunnin ajaksi.

Kuuden ja puolen metrin mittainen turistialus menetti viestintäyhteytensä emoalukseensa alle kaksi tuntia sen jälkeen, kun se oli lähtenyt retkelleen kohti Titanicin hylkyä. Vuonna 1912 uponnut alus lepää Pohjois-Atlantilla lähes neljän kilometrin syvyydessä.

Titanin kyydissä pinnan alle matkasivat brittimiljardööri Hamish Harding sekä pakistanilaispohatta Shahzada Dawood poikansa kanssa. Lisäksi mukana ovat aluksen omistavan OceanGate-yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Stockton Rush ja sukellusvenekuljettaja Paul-Henri Nargeolet. Aluksen ranskalainen ohjastaja Nargeolet tunnetaan myös liikanimellä Herra Titanic, sillä hän on sukeltanut useasti valtamerialuksen hylylle.

OceanGate Expeditions veloittaa matkasta 250 000 dollaria per matkustaja.

SUKELLUSVENE suuntasi pinnan alle noin 640 kilometrin päässä Kanadan rannikosta. Laivat ja lentokoneet ovat tehneet pintavesissä etsintöjä yhteensä nyt noin 20 000 neliökilometrin alueella. Alusta on siis etsitty alueelta, joka on noin Pohjois-Savon maakunnan kokoinen.

Sen jälkeen kun kanadalainen lentokone havaitsi pinnan alta ääniä, pelastajat lähettivät kaksi veden alla toimivaa etäohjattavaa alusta asiaa selvittämään. Lisäksi alueelle lähetettiin kaikuluotaimella varustettu pinta-alus.

Etäohjattavien alusten tekemät etsinnät eivät ole tuottaneet vielä tulosta, mutta kanadalaiskoneen keräämät tiedot on lähetetty Yhdysvaltain laivaston asiantuntijoille akustista analyysia varten. Havaittuja ääniä on kuvailtu paukutukseksi.

Yhdysvaltain rannikkovartioston Frederickin mukaan etsintöihin osallistuvien pinta-alusten määrä kaksinkertaistuu viidestä kymmenen seuraavien 24-48 tunnin sisällä.

Laivasto on lähettänyt paikalle henkilökuntaa ja tarvikkeita, joihin lukeutuu muun muassa erikoisvinssi, joka on suunniteltu nostamaan raskaita esineitä äärimmäisistä syvyyksistä. Yhdysvaltain puolustusministeriö on puolestaan lähettänyt avuksi kuusi lentokonetta.

Ranskan merentutkimuksen instituutti on lähettänyt avuksi syvänmeren robotin, jonka oli määrä saapua keskiviikkona varhain iltapäivällä.

HUONOJEN sääolosuhteiden vuoksi Titanin sunnuntaisen retken oli määrä olla ainut miehitetty sukellus Titanicin hylylle tänä vuonna, brittimiljardööri Harding kirjoitti Instagramissa ennen sukellusta.

Titanic törmäsi neitsytmatkallaan vuonna 1912 jäävuoreen ja yli 1 500 ihmistä kuoli. Kaikkiaan matkustajia Britanniasta Yhdysvaltoihin New Yorkiin matkaa tehneellä aluksella oli reilut 2 200.

Hylky löytyi vuonna 1985 ja se houkuttelee edelleen merenkulun asiantuntijoita sekä turisteja.

Titanicin hylyn läheisyydessä paine on 400-kertainen siihen nähden, mitä se on merenpinnan tasolla.

University College Londonin meritekniikan professori Alistair Greig on esittänyt Titan-sukellusveneestä otettujen kuvien perusteella kaksi mahdollista skenaariota. Hänen arvionsa mukaan aluksessa on voinut olla sähkö- tai tietoliikenneongelmia, ja se on voinut nousta pintaan ja jäädä kellumaan ja odottamaan, että se löydetään. Aluksen lukitusta ei tiettävästi voi avata sisältä käsin.

- Toinen skenaario on, että painerunko on vaarantunut – vuoto, hän sanoi.

- Silloin ennuste ei ole hyvä.

Vuonna 2018 OceanGaten entinen merioperaatioiden johtaja David Lochridge väitti oikeuskäsittelyn yhteydessä, että hänet oli erotettu, koska hän oli ilmaissut huolensa Titanista. Hän oli kuvaillut aluksen mallia kokeelliseksi ja testaamattomaksi.