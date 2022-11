Harjanne ryhmäkokouksen jälkeen: ”Tämä on sen mittakaavan asia, että tätä täytyy käsitellä hallituspuolueiden johdon kanssa”

Vihreät piti tänään ylimääräisen eduskuntaryhmän kokouksen hallituksen rivien hajottua ympäristövaliokunnan luonnonsuojelulakia koskevassa mietinnössä. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskusta lähti valiokunnassa opposition kelkkaan.

Noin parin tunnin ryhmäkokouksen jälkeen median eteen eduskunnassa asteli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

– Ryhmä kävi vakavan keskustelun. Aivan käsittämätön tämä keskustan toimintatapa tässä asiassa, Harjanne sanoi ensisanoikseen.

Harjanteen mukaan nyt tarvitaan aikalisä.

– Tämä on sen mittakaavan asia, että tätä täytyy käsitellä hallituspuolueiden johdon kanssa. Meillä on hallituksessa me ja kolme muuta toimintakykyistä hallituspuoletta, mutta yksi on tänään toiminnallaan tehnyt sellaisia temppuja, jotka ovat nähdäkseni käsittämättömiä.

Harjanteen mukaan on vaikeaa nähdä, että mikään etenee, ennen kuin tilannetta tarkastellaan.

Keskustan touhun tyrmistyttävyyttä alleviivaa Harjanteen mukaan se, että se osuu viikkoon, jolloin pääministeri on virkamatkalla.

– On ihan selvä asia, että tämä on sentyyppinen asia, että tämä täytyy katsoa sitten, kun hallituspuolueiden puheenjohtajat pystyvät tätä yhdessä käsittelemään.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on virkamatkalla Uudessa-Seelannissa ja Australiassa.

Harjanne sanoi, että on pääministerin tehtävä johtaa ja huolehtia siitä, että hallitus voi toimia.

HARJANTEEN mukaan vihreät on sitoutunut kantamaan hallituspuolueena vastuuta.

– Meillä ei ole halua muuta kuin tehdä hyvää työtä hallituspuolueena.

Harjanteen mukaan se, mahtuvatko vihreät ja keskusta vielä samaan hallitukseen johtuu siitä, minkälaiseksi kokonaisuus muodostuu ja pystytäänkö luomaan tilannekuva, jossa viiden puolueen hallitus pystyy sopimaan asioista ja pitämään sovitun.

Tätä tarkempia ehtoja vihreitten puolelta Harjanne oli haluton lähtemään paaluttamaan.

Pitääkö luonnonsuojelulle saada lisäbudjetista rahaa?

– Tämä on yksityiskohtainen kysymys, johon en tässä kohtaa lähde sen kummemmin vastaamaan, Harjanne sanoi medialle.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei kommentoinut tilannetta ryhmäkokouksen jälkeen. Hän totesi vain, että nyt odotetaan viisikon kokoontumista ja on hyvä kuulla pääministerin kommentit.

Juttuun lisätty viimeinen kappale kello 17.35