Harkimo avautui Orpolle: “Jos hallitus ei tätä parempaan pysty, teidän kannattaa etsiä uusia hommia”

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo syyttää hallitusta siitä, että se haluaa kuristaa talouden ylisuurilla säästöillä. Demokraatti Demokraatti

Harkimon mielestä hallitus on pettänyt lupauksensa panna talouden kuntoon.

Harkimo on pettynyt myös hallituksen toimeen sotessa ja sanoi, että sotesta on tulossa inhimillinen katastrofi.

– Ainoa, mitä olette saaneet aikaan, on, että maa on jakautunut lakkojen takia kahtia ja talous kärsii yhä enemmän. Miten voi olla niin, että vain valtiovarainministeri Purralla (ps.) on koko hallituksessa oikea tilannekuva? Harkimo kyseli puhuessaan täysistunnossa pääministerin ilmoituksesta vuoden 2024 politiikasta käytävässä keskustelussa.

Suurin ongelma Harkimon mielestä on se, että ei ole talouskasvua.

Hän julisti talouden olevan syöksykierteessä.

– Jos hallitus ei tätä parempaan pysty niin pääministeri Orpo (kok.), teidän kannattaa etsiä uusia hommia. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin pyytää eroa.

– Ensi viikolla kerron teille, millä tavalla talous kasvaa. Tässä ei parissa minuutissa sitä pysty kertomaan, mutta julkistan talouskasvuohjelman, Harkimo sanoi.