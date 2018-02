Harkimo lyttää ”kaunottarien armeijan” hymistelyn: ”Sinne heitä ei olisi pitänyt päästää”

Kokoomuksen kansanedustaja Harry Harkimo sanoo suorasukaiseen tapaansa, että jos valittavana on näennäinen hymistely ydinkärjillä uhkailevan diktatuurin kanssa tai poliittinen päätös sulkea se ulkopuolelle, niin olisi syytä valita jälkimmäinen.

Harkimo viittaa Pohjois-Koreaan ja alkaneisin talviolympialaisiin blogikirjoituksessaan Iltalehdessä.

”Pohjois-Korea lähetti talviolympialaisiin oman huutosakkinsa. Siinä on yli 200 samanlaisiin asuihin puettua pohjoiskorealaista nuorta naista. He ovat paikan päällä kannustamassa muun muassa Pohjois-Korean ja Etelä-Korean yhteistä jääkiekkojoukkuetta, joka on kasattu liennytyksen hengessä näihin kisoihin.”

Harkimon mukaan pelkästään se on jo väärin, että diktatuurin propagandaporukkaa kutsutaan cheerleading-nimikkeellä.

”Se normalisoi ja kaunistaa noiden sievien tyttöjen kotimaan traagisen tilanteen. Vielä enemmän Pohjois-Korea onnistuu meikkaamaan yksinvaltiaansa terrorihallintoa nyt, kun tuo ”kaunottarien armeija” – kuten sitä Pohjois-Koreassa kutsutaan – on saapunut kisapaikalle. Sinne heitä ei olisi pitänyt päästää.”

Vaarana Harkimon mielestä on, että huomiomme kiinnittyy ihan muualle kuin urheiluun.

”Olympialaiset eivät ole paikka, jossa tehdään politiikkaa.”