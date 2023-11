Harkimo: ”Olemme pohjasakkaa Euroopassa”

Eduskunnassa keskustellaan tänään opposition vaihtoebudjeteista. Liike Nytin viestin täysistuntoon toi puolueen puheenjohtaja Harry Harkimo. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tämä talouspolitiikka on täysin väärää. Tällä menolla talous riistäytyy kokonaan käsistä. Nykyisellä talouspolitiikalla ajamme jo tällä vuosikymmenellä täydelliseen umpikujaan. Olemme pohjasakkaa Euroopassa. Muista Pohjoismaista ei näy enää edes perävaloja.

Harkimon mukaan Suomi tarvitsee uuden suunnan.

– Suomi tarvitsee pitkäjänteisen kasvuohjelman. Pitkäjänteisyys tarkoittaa sitä, että tähän pitää kaikkien puolueiden sitoutua yli hallituskausien. Tämä neljän vuoden ajattelu on nyt nähty. Talous ei ole kasvanut 15 vuoteen ja siellä ovat olleet kaikki vanhat puolueet vuorollaan yrittämässä. Vain velka on kasvanut. Sitä on tullut samaan aikaan yli 100 miljardia euroa lisää.

Harkimo ei löytänyt juuri mitään hyvää nykytilanteesta vaan toisteli aiempaa viestiään.

