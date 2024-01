Harkimo taktisesta äänestämisestä: “Asia pitää vain hyväksyä”

Liike Nytin presidenttiehdokas Harry Harkimo katsoo, että taktinen äänestäminen heikensi selvästi hänen äänisaalistaan presidentinvaaleissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Harkimo sai vaalien ensimmäisellä kierroksella 0,5 prosentin kannatuksen.

Harkimo arvioi, että taktinen äänestäminen näyttelee osaa myös tulevissa vaaleissa, koska vastakkainasettelu on lisääntynyt. Hänen mielestään asia pitää vain hyväksyä, koska on jokaisen ihmisen oma asia, kenelle antaa äänensä.

Harkimo ei anna suositusta siitä, ketä hän toivoisi kannattajiensa äänestävän vaalien toisella kierroksella. Hän ei myöskään kerro, ketä aikoo itse äänestää toisella kierroksella.

Harkimon mukaan Suomeen tarvittaisiin nykyisen presidentin Sauli Niinistön kaltaista presidenttiä.

- Tarvitsisimme nyt vakaata presidenttiä, joka paneutuu asioihin ja pitää Suomen etua kaikissa paikoissa eikä ajattele omaa etuansa eikä omaa julkisuuskuvaansa ollenkaan.

TULEVALLA presidentillä pitää olla Harkimon mukaan näkemystä myös muista kuin suoraan presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä asioista, kuten taloudesta. Presidentin pitää pystyä tarvittaessa olemaan aukaisemassa esimerkiksi työmarkkinoiden solmuja.

Harkimo arvioi, että äänestäjät eivät mahdollisesti nähneet häntä presidenttinä, koska hän ei ole ollut merkittävissä ulkopolitiikkaan liittyvissä tehtävissä. Hän puhui kampanjassaan paljon taloudesta.

- Talous on minulle kaikkein tärkein asia, koska se on paras puolustus. Olen huolestunut Suomen taloudesta, koska se on menossa niin kovaa alamäkeen.