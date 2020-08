Harris on nyt varapresidenttiehdokas: ”Rasismiin ei ole rokotetta”

Yhdysvalloissa senaattori Kamala Harris on nimitetty virallisesti demokraattien varapresidenttiehdokkaaksi.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Harris otti ehdokkuutensa vastaan puoluekokouksen kolmantena päivänä puheessa, jossa hän kiinnitti huomiota rasismin vastaiseen taisteluun.

– Rasismia vastaan ei ole olemassa rokotetta. Meidän on tehtävä töitä, Harris sanoi puheessaan, jonka hän piti presidenttiehdokas Joe Bidenin kotiosavaltiosta Delawaresta.

– Meidän on tehtävä töitä George Floydin, Breonna Taylorin, ja liian monien muiden puolesta, lastemme ja kaikkien meidän puolesta. Meidän on tehtävä töitä täyttääksemme lupauksen siitä, että olemme kaikki tasaveroisia lain edessä.

Harris on ensimmäinen musta nainen, joka on ollut Yhdysvalloissa suuren puolueen varapresidenttiehdokkaana. Jamaikalaisen isän ja intialaisen äidin tyttärenä hän on myös ensimmäinen intialaistaustainen varapresidenttiehdokas. Bidenin vaalivoitto tekisi Harrisista maan ensimmäisen naispuolisen varapresidentin.

Harris sanoi, että hänen ehdokkuutensa on niiden sukupolvien ansiota, jotka tekivät töitä yhdenvertaisuuden puolesta. Hän puhui myös edesmenneestä äidistään, joka muutti Yhdysvaltoihin Intiasta.

– Voi kuinka toivonkaan, että hän olisi täällä, Harris sanoi ja kertoi miettivänsä, mitä hänen 25-vuotias äitinsä ajatteli synnyttäessään hänet.

– Hän tuskin olisi osannut kuvitella että seison nyt tässä ja sanon nämä sanat: hyväksyn ehdokkuuden Yhdysvaltain varapresidentiksi.

Hän suitsutti puheessaan myös Bidenia ja tämän saavutuksia esimerkiksi tiukempien aselakien ja terveydenhoidon saralla.

Nelipäiväinen puoluekokous huipentuu perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa, jolloin Biden pitää linjapuheensa.

Uutista päivitetty klo 7.27.