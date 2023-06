Harry Harkimo kertoo nyt, miksi äänesti Petteri Orpon valinnan puolesta – ”Se on väärin”

Eduskunta on valinnut äänestyksessä kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon seuraavaksi pääministeriksi. Eduskunta äänesti pääministeristä presidentti Sauli Niinistön ehdotuksen pohjalta. Rane Aunimo Demokraatti

Huomiota ehti herättää jo se, että yksi henkilö myös oppositiosta äänesti Orpon valinnan puolesta. Tämä edustaja oli Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.

Miksi näin? Pääsääntöisesti näin ei ole tapana toimia?

– Periaatteessa olen tätä systeemiä vastaan sillä tavalla, että jos presidentti esittää Petteri Orpoa pääministeriksi ja minun pitäisi yrittää kaataa se ensimmäisenä päivänä ennen kuin se on päässyt edes töihin, niin mun mielestä se on väärin. Mä haluan antaa sille mahdollisuuden, mutta ei se todista sitä, että mä sitä hallitusohjelmaa tuen kaikilta kohdin. Mutta kyllä se mahdollisuus pitää antaa ja mä en halua, että hallitus kaatuu ekana päivänä.

Jatkossa sitten siis asiapohjaisesti…

– Tulen käsittelemään asiapohjaisesti hallitusohjelmaa ja huomenna tulen pitämään 10-minuuttisen puheen hallitusohjelmasta ja esitän sen kritiikin, mikä me nähdään, että on väärin siinä hallitusohjelmassa. Siinä on aika paljon sellaisia asioita, mitä me ei hyväksytä.

Muistanko väärin vai sanoitko jossain vaiheessa hallitustunnusteluvaiheessa, että olisit mielelläsi halunnut viedä Liike Nytin hallitukseen?

– Se on aina kiinni siitä ohjelmasta. Silloin neuvottelut eivät olleet vielä edes alkaneet. Kyllä tässä hallitusohjelmassa on paljon sellaisia asioita, joita en missään tapauksessa hyväksy ja jotka eivät minun mielestäni vie Suomea eteenpäin.

Haluatko paljastaa, mitä ne ovat?

– No, huomenna mä pidän sen 10-minuuttisen puheen. Kyllä se siellä tulee.

Sano nyt joku yksi asia edes?

– No, yksi asia on sote. Ei tehty sellaisia muutoksia soteen, joita olisi pitänyt tehdä, jotta se saadaan kuntoon. Sinne tulee kymmeniätuhansia eläkeläisiä joka vuosi. Heitä ei pystytä hoitamaan, jos halutaan säästää rahaa tässä asiaa. Siellä on monta muutakin asiaa.

Harkimo erosi kokoomuksesta huhtikuussa 2018.