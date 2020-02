Harvey Weinstein on tuomittu seksuaalirikoksista – valamiehistö hylkäsi vakavimmat syytteet

Elokuvatuottaja Harvey Weinstein on todettu syylliseksi seksuaalirikoksiin, kertovat yhdysvaltalaiset mediat. Valamiehistö kuitenkin hylkäsi vakavimmat syytteet.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valamiehistön mukaan rikosten uhriksi joutui kaksi naista, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Yli 80 naista on syyttänyt 67-vuotiasta Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin on kuitenkin käsitellyt vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

Los Angelesissa on käynnissä erillinen tutkinta Weinsteinia vastaan esitetyistä seksuaalirikossyytteistä. Häntä vastaan on nostettu lisäksi useita siviilikanteita.

Oikeudenkäynti Weinsteinia vastaan alkoi New Yorkissa 22. tammikuuta. Valamiehistöön valittiin seitsemän miestä ja viisi naista.

Weinsteinin asianajaja Donna Rotunno sanoi loppupuheenvuorossaan, että syyttäjillä ei ollut esittää tapauksista minkäänlaisia rikosteknisiä todisteita, eikä tapauksille ollut silminnäkijöitä.

Weinsteinin tapaus on noussut keskeiseksi metoo-liikkeen symboliksi.