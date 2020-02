Harvey Weinstein sairaalaan – tuomittiin maanantaina seksuaalirikoksista

Seksuaalirikoksista tuomittu elokuvatuottaja Harvey Weinstein, 67, vietiin vankilasta sairaalaan rintakipujen vuoksi myöhään maanantai-iltana paikallista aikaa, kertoi Weinsteinin edustaja.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Weinstein tuomittiin maanantaina New Yorkissa seksuaalirikoksista, jotka voivat viedä hänet vankilaan jopa 29 vuodeksi. Oikeuden on määrä antaa päätöksensä asiassa 11. maaliskuuta.

Weinsteinin asianajaja Donna Rotunno vaati päämiehensä päästämistä kotiarestiin odottamaan tuomionlukua, mutta oikeus ei tähän suostunut, vaan Weinstein vietiin takaisin pahamaineiseen Rikers Islandin vankilaan New Yorkissa.

Yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia seksuaalisista väärinkäytöksistä. New Yorkissa toimiva tuomioistuin on kuitenkin käsitellyt vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

Weinstein aikoo valittaa tuomiostaan.