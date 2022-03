”Hätä Ukrainassa on nyt suuri” – Tradeka lahjoittaa 100 000 euroa sodasta kärsiville

Osuuskunta Tradeka on tänään päättänyt lahjoittaa 100 000 euroa Ukrainan sodasta kärsivien auttamiseksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lahjoitusvarat ohjataan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon ja niitä käytetään muun muassa avustustyöntekijöiden lähettämiseen kriisialueelle Ukrainaan. Punainen risti on toiminut Ukrainan konfliktialueella jo pitkään ja pystyy siten varmistamaan avun viemisen perille sitä tarvitseville.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttävä ja tuomittava. Hätä Ukrainassa on nyt suuri ja Tradeka haluaa lahjoituksellaan olla mukana auttamassa, Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro toteaa tiedotteessa.

Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä kannustaa kaikkia osallistumaan ja auttamaan omien mahdollisuuksien rajoissa. Hän huomauttaa myös, että Ukrainan tilanne aiheuttaa huolta ja ahdistusta myös Suomessa.

– Tradeka on välittänyt oman konserninsa työntekijöille tietoa, miten pärjätä kriisiuutisoinnin keskellä.

Tradeka on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka vastuullisuustyön yksi painopiste on yhteisö. Viime vuonna Tradeka yhdessä Tradekan säätiön kanssa lahjoitti yleishyödylliseen toimintaan 1,1 miljoonaa euroa. Tradeka on viime vuosina tukenut esimerkiksi nuorten mielenterveystyötä sekä nuorten rauhankoulutusta, ihmisoikeustyötä ja lapsi- ja perhejärjestöjä.