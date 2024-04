Hätähuuto: “Pelastajille ei voi sälyttää enää lisää tehtäviä”

Pelastusalan unioni JHL vaatii stopin hyvinvointialueiden rahoituksen leikkaamisille. Demokraatti Demokraatti

– Riittämätön henkilöstömäärä vaikeuttaa jo nykyisellään jaksamista ja vaarantaa työturvallisuuden. Pelastajille ei voi sälyttää enää lisää tehtäviä. Tilanne on kohtalokas myös hädässä oleville, liitto varoittaa tiedotteessa.

Pelastusalan unioni JHL on huolissaan Orpo-Purran kehysriihen hyvinvointialueille kohdistuvista lisäleikkauksista. Unionin vierailut pelastusasemilla ja hyvinvointialueilla ovat paljastaneet karun totuuden säästöjen vaikutuksista sisäiseen työturvallisuuteen sekä pelastajien ja ensihoitajien työhön.

– Henkilöstön jaksaminen on kovilla, koska henkilöstömäärät ovat riittämättömät tehokkaan pelastustoiminnan harjoittamiseen. Leikkaukset uhkaavat vesittää yhden Suomen tärkeimmistä valmiusorganisaatioista. Hädässä oleville ihmisille tavoitettavuusajan pidentyminen on kohtalokasta.

Pelastusalan unioni JHL:n puheenjohtaja Petteri Häyrinen muistuttaa, että valmiusorganisaatio on luotu pelastusalalle ja ensihoitoon siksi, että ensihoitajien ja pelastajien on oltava liikkeellä hälytyksen tapahtuessa alle 60 sekunnissa 24/7.

“Säästöillä ei saa lisätä eettistä taakkaa.”

– On mahdotonta tehdä säästöjä siten, että pelastajille ja ensihoitajille teetetään valmiudessa muita hoidollisia tehtäviä. Hoitajapula on ratkaistava muulla tavalla. Tässä epävarmassa ajassa valmiuden ylläpitäminen on huolenpitoa ihmishengistä ja yhteiskunnan turvallisuudesta.

Henkilöstön jaksamisesta on pidettävä huolta, Häyrinen korostaa.

– Säästöillä ei saa lisätä eettistä taakkaa eli valintaa siihen, mitkä tehtävät ovat ensisijaisia. Valmiusaika on valmiusaikaa 24/7 eikä mitään muuta.

ERITYISESTI pienissä kunnissa on huutava pula pelastajista. JHL vaatii hallitukselta lisää rahoitusta erilaisiin koulutuspolkuihin, jotta pelastusalalle saadaan nopeasti lisää tekijöitä.

– Pelastajien työ on käsityötä. Koulutusta tarvitaan, ja yksi hyvä mahdollisuus on oppisopimuskoulutus. Erityisesti syrjäseuduilla sillä voitaisiin saada nopeasti töihin uusia pelastajia, JHL:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Päivi Niemi-Laine toteaa.

Oppisopimuskoulutus on hänen mukaansa laadukasta ja sen toteutumisen valvonta sekä tietopuoliset jaksot kuuluvat ilman muuta Pelastusopistolle.

– Olemme kuulleet pelastusasemakierroksella, miten jo nyt moni saa tärkeää käytännön oppia pelastusasemalla toisilta pelastajilta. Se voi olla esimerkiksi opastusta moottorisahan käytöstä metsätuhojen ja asuntopalojen raivauksessa.