Hätäkeskuksilla ennätysvilkas alkuvuosi – hätäilmoitusten määrä kasvoi muun muassa tahattomien virhepuhelujen vuoksi

Hätäilmoitusten määrä kasvoi alkuvuonna merkittävästi. Hätäkeskuslaitos kertoo vastaanottaneensa tammi-kesäkuussa yhteensä yli 1,5 miljoonaa hätäilmoitusta. Ilmoitusten määrä kasvoi kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kasvua oli nyt jo neljättä vuotta peräkkäin.

− Alkuvuosi on ollut ennätysvilkas. Vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärässä ollaan korkeammalla tasolla kuin edellisenä huippukautena vuonna 2019, kertoo suunnittelupäällikkö Tommi Hopearuoho tiedotteessa.

Ilmoitusten kasvu johtui pääosin hätäkeskuspalveluihin kuulumattomista yhteydenotoista. Esimerkiksi tahattomasti soitettuja virhepuheluita oli 450 000.

Älylaitteet ovat tehneet hätäilmoituksia käyttäjän tietämättä.

- Android-puhelimissa on tehty alkuvuonna käyttöjärjestelmäpäivitys, jonka seurauksena puhelin on tehnyt tietyissä tilanteissa hätäilmoituksen ilmoittajan tietämättä. Ilmiö on tunnistettu koko Euroopan alueella, ja käyttöjärjestelmässä on nyt tehty korjauspäivitys, Hopearuoho sanoo.

Hätäilmoituksiin vastattiin alkuvuonna keskimäärin kolmessa sekunnissa. Vaasan, Oulun ja Kuopin hätäkeskuksissa vastausaika oli sitäkin nopeampi.

Hätäkeskuslaitos välitti vuoden ensimmäisellä puoliskolla yli 730 000 tehtävää muille viranomaisille. Loput tehtävistä hoidettiin hätäkeskuksen neuvonnan ja opastuksen avulla.