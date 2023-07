Hätätila Myanmarissa jatkuu kuudella kuukaudella

Myanmaria hallitseva sotilasjuntta päätti maanantaina jatkaa maan hätätilaa kuudella kuukaudella. Asiasta kertoo valtion media. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myanmarissa on ollut voimassa hätätila vuoden 2021 helmikuusta lähtien. Tuolloin sotilasjuntta kaappasi vallan. Maan syrjäytetty johtaja Aung San Suu Kyi, 77, on ollut vangittuna vallankaappauksesta lähtien. Hänet on tuomittu vankeuteen yhteensä 33 vuodeksi useissa oikeudenkäynneissä.

Päätös lykkää todennäköisesti vaaleja, jotka juntta oli luvannut järjestää jo elokuuhun mennessä. Myanmarin perustuslain mukaan hätätilan jatkaminen mahdollistaa vaalien siirtämisen.

Hätätilan oli määrä päättyä heinäkuun lopussa. Sotilasjuntta jatkoi hätätilaa myös helmikuussa, jolloin juntta perusteli päätöstä sillä, että maan tilanne ei ole vielä palautunut normaaliksi.

Myanmarissa on pidätetty yli 21 000 ihmistä sotilasjuntan kaapattua vallan. Sotilasjuntta on syyllistynyt myös ihmisten tappamiseen ja kiduttamiseen.

Juntan johtaja Min Aung Hlaing on kieltänyt oppositiopuolueet ja vaientanut mediaa. Brittilehti The Guardianin mukaan reilusti yli miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Yhdysvallat, Britannia ja EU ovat asettaneet pakotteita maata hallitsevalle juntalle. Niiden tehoa heikentää muun muassa Kiinan, Venäjän ja Intian toimet. YK:n mukaan Kiina on esimerkiksi toimittanut juntalle aseita noin 250 miljoonan dollarin arvosta.