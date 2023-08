Havaijilla maastopaloissa on kuollut jo yli 50 ihmistä – Lahainasta on jäljellä lähinnä hiiltyneitä raunioita

Havaijilla Mauin saarella tuhoa kylväneiden maastopalojen kuolonuhrien lukumäärä on noussut 53:een, kertovat viranomaiset. Kuolonuhrien määrä on noussut aiemmin ilmoitetusta 17:llä.

Mauin piirikunnan tiedotteen mukaan sammutustoimet jatkuvat edelleen.

Osavaltion kuvernööri Josh Green arvioi aiemmin uutiskanava CNN:lle, että on todennäköistä, että kuolleiden määrä nousee merkittävästi Havaijin saarta vuonna 1960 rusikoineen tsunamiaallon uhriluvun yläpuolelle. Tuolloin surmansa sai 61 ihmistä.

CNN:n mukaan Mauilla tuhoa kylvänyt palo on edellisen vuosisadan toisiksi tappavin maastopalo Yhdysvalloissa. Kalifornian Paradisessa 85 ihmistä sai vuonna 2018 surmansa maastopalossa.

Pohjoisella Tyynellämerellä sijaitseva Havaiji on yksi Yhdysvaltojen 50 osavaltiosta, ja siellä on noin 1,5 miljoonaa asukasta. Maui on saariryhmän toisiksi suurin saari heti Havaijin jälkeen.