Havaijin maastopalojen uhriluku kasvaa – hallitusta syytetään passiivisuudesta

New York Timesin mukaan Havaijilla Mauin piirikunta on ilmoittanut tämänhetkisen uhriluvun olevan 106 ihmistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tulipalo tuhosi Mauin saarella turistien suosiman Lahainan rannikkokaupungin lähes kokonaan. Kaikkia tulipaloja ei ole saatu vieläkään täysin hallintaan.

Havaijin kuvernööri Josh Green on varoittanut, että uhriluku todennäköisesti kasvaa vielä huomattavasti. Ruumiita on pystytty tähän mennessä etsimään vain noin 30 prosentilta tuhoutuneesta alueesta. Paloalueesta suurin osa on tarkoitus käydä läpi viikonloppuun mennessä.

Etsinnöissä on ollut mukana ruumiskoiria, jotka ovat etsineet uhreja tuhkan ja palojätteen seasta. BBC:n mukaan noin 1 300 ihmistä on kateissa.

Kuolonuhrien lisäksi tuhannet ihmiset ovat menettäneet Havaijin maastopaloissa kotinsa ja yli 2 000 rakennusta on tuhoutunut. Havaijin maastopalot ovat Yhdysvaltain tuhoisimmat sitten vuoden 1918, jolloin 453 ihmistä kuoli Minnesotassa ja Wisconsinissa, kertoi riippumaton National Fire Protection Association -tutkimusjärjestö.

Presidentti Joe Biden ilmoitti tiistaina, että Yhdysvaltain hätätilavirasto (Fema) myöntää 700 dollarin eli noin 640 euron avustuksen kotitalouksille, joihin tulipalot ovat vaikuttaneet.

Bidenin hallinnon reaktio tulipaloihin on herättänyt kritiikkiä. Elinkustannukset Havaijilla ovat korkeat, ja BBC:n haastatteleman paikallisen asukkaan mukaan yksi hotelliyö voi maksaa yli 500 dollaria. Monet ruohonjuuritason avustusoperaatiot ja naapuriapu toimivat alueella, mutta pettyneet havaijilaiset ovat toivoneet enemmän apua myös isommilta organisaatioilta ja valtiolta.

- Valtio on tehnyt niin vähän kuin pystyy, sanoi BBC:lle Lahainassa asuva Liz Germansky.

Feman mukaan paloalueella on lähes 200 pelastustyöntekijää ja noin 400 Feman työntekijää. Fema muun muassa pyrkii auttamaan kotinsa menettäneitä löytämään tilapäismajoituksen. Myös Biden on luvannut vierailla alueella niin pian kuin mahdollista.