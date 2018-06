”He ovat esittäneet perättömiä väitteitä” – Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön ex-johtaja, kansanedustaja Tolvanen: En halua tehdä yhteistyötä eräiden KRP:n henkilöiden kanssa

Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Aarnion huume- ja virkarikosjutun hovikäsittelyssä palattiin tiistaina muun muassa keskusrikospoliisin ja Helsingin huumepoliisin henkilöiden huonoihin väleihin.

Aarnion puolustus katsoo, että KRP:n tutkinnassa on ollut esteellisiä henkilöitä, puolustuksen kannalta oleellisen materiaalin saantia tutkinnan aikana on vaikeutettu ja puolustuksen kannalta keskeisten henkilöiden teletiedot olisi pitänyt saada puolustuksen käyttöön. Syyttäjän mukaan taas Aarniota on kohdeltu esitutkintalain mukaisesti ja normaalikäytännöin.

Eri poliisiyksiköissä työskentelevien poliisien heikoista väleistä kertoi tiistaina kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.), joka johti Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikköä ennen kansanedustajan uraansa.

– Itse voin sanoa, että muutaman KRP:n henkilön kanssa en halua tehdä yhteistyötä. He ovat esittäneet perättömiä väitteitä, että olisimme paljastaneet salassa pidettäviä telekuuntelutietoja rikollisille. Ja se on hyvin vakava syytös.

Tolvanen myös täsmensi, että jännitteet KRP:ssä ja Helsingin poliisissa olivat yksilötasolla. Toisaalta hän kuvasi tilannetta niin, että huumerikosyksiköiden välillä oli hänen mielestään kilpailuasetelma.

”Koston mahdollisuus suuri”.

Koko oikeudenkäynnin ytimessä on se, masinoiko Aarnio huumeita Suomeen vai ei.

Keskusrikospoliisin ja syyttäjien mukaan muun muassa puhelutiedot kertovat siitä, että Aarnio järjesteli huumeita. Aarnion puolustuksen mukaan taas puhelimet ovat olleet Helsingin huumepoliisin yhteisiä puhelimia, joilla poliisi piti yhteyttä tietolähteisiin.

Oikeudenkäynnin aikana on taitettu peistä muun muassa siitä, miksi KRP:n tutkinnan oli vaikea saada tietoa huumepoliisin toiminnasta.

Tolvasen mukaan tietolähteiden henkilöllisyys on tapana pitää mahdollisimman pienessä piirissä. Suhteiden täytyi hänen mukaansa olla poikkeuksellisen luottamukselliset, jotta tietolähteiden henkilöllisyyden paljastamista olisi voinut harkita.

– Tietolähteen turvallisuuden vuoksi mahdollisimman harva tiesi, kuka on se tietolähde. Koston mahdollisuus oli hyvin suuri. Amatöörimäistä olisi edes ollut alkaa kysyä, että kuka. Tiedon luotettavuutta kysyttiin.

Käräjätuomion mukaan Tolvanen on kertonut oikeudelle useamman henkilön tietolähdesuhteesta Helsingin huumepoliisiin.

Käräjiltä 10 vuotta vankeutta.

Hovioikeus arvioi törkeitä huume- ja virkarikoksia, joista käräjäoikeus tuomitsi Aarnion kymmenen vuoden vankeuteen.

Lisäksi Aarniolla on kolmen vuoden lainvoimainen tuomio seurantalaiteyhtiö Trevocin haarasta. Oikeuden mukaan Aarniolla oli kaksoisrooli Trevoc-yhtiössä ja sen laitteita ostaneessa Helsingin poliisissa. Trevocia omisti bulvaanin välityksellä myös ex-jengipomo Keijo Vilhunen.