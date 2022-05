”Heidät vain pidetään hengissä” – BBC: vaikeasti vammaisia lapsia hylätty ilman kunnollista hoitoa Ukrainassa

Britannian yleisradioyhtiö BBC vieraili Länsi-Ukrainassa laitoksessa, jonne oli tuotu 22 vaikeasti vammaista lasta Itä-Ukrainasta. Kaikki lapset ovat teini-ikäisiä tyttöjä. Heidän hoitajansa ovat paenneet maasta vähemmän vammaisten lasten kanssa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Heidän vammaisuutensa vuoksi heitä ei kohdella kuin ihmisiä. Heidät vain pidetään hengissä, sanoo Halyna Kurylo, ihmisoikeusjärjestö Disability Rights Internationalista BBC:lle.

Länsi-Ukrainassa sijaitseva laitos, jonne lapset on tuotu, ei ole tottunut huolehtimaan vaikeasti vammaisista lapsista. Laitoksen johtaja Vasyl Markulin syyttää lapsien entisiä hoitajia itsekkäiksi, koska he pakenivat heti jätettyään tuomansa lapset.

- Luulin, että he kertoisivat meille, kenellä on epilepsia, kenellä on pidätysongelmia ja niin edelleen. He vain istuivat täällä lounasaikaan asti ja sitten lähtivät, Markulin sanoo.

Koska henkilökuntaa ei ole tarpeeksi huolehtimaan kaikista lapsista, osa vanhemmista lapsista joutuu huolehtimaan nuoremmistaan.

- Vaikka he ovat nyt turvallisessa paikassa, heidän tilansa huononee ajan kanssa, koska he eivät saa minkäänlaisia virikkeitä tai kuntoutusta. Näkemykseni mukaan tämä pahentaa heidän vammojensa tilaa, Halyna Kurylo sanoo.

Väitteiden mukaan jopa tuhansia vammaisia lapsia on hylätty ja unohdettu ukrainalaisiin laitoksiin, jotka eivät kykene huolehtimaan heistä, kirjoittaa BBC. Väitteiden lähdettä ei avata jutussa tarkemmin. Sen mukaan Disability Rights International on löytänyt tutkimuksissaan vaikeasti vammaisia lapsia sidottuina sänkyihinsä lastenkodeista, joissa tilanne ei ole enää hallinnassa.